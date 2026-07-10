Финских призывников начнут учить управлять дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы обороны Финляндии со следующего года начнут обучать призывников использовать дроны-перехватчики.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Силы обороны Финляндии со следующего года начнут обучать призывников использовать дроны-перехватчики, заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.
"Осенью мы протестируем использование дронов-перехватчиков с кадровым составом, а со следующего года начнем обучать их использованию призывников", - приводит слова Нокелайнена издание Ruotuväki.
По его словам, дроны-перехватчики, в частности, будут использоваться в создаваемом в финских силах обороны подразделении по борьбе с дронами.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.