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Финских призывников начнут учить управлять дронами - РИА Новости, 10.07.2026
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12:04 10.07.2026
Финских призывников начнут учить управлять дронами

Нокелайнен: финских призывников начнут обучать управлению дронами-перехватчиками

© Фото : Finnish Defence ForcesФинский военнослужащий
Финский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Finnish Defence Forces
Финский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы обороны Финляндии со следующего года начнут обучать призывников использовать дроны-перехватчики.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Силы обороны Финляндии со следующего года начнут обучать призывников использовать дроны-перехватчики, заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.
"Осенью мы протестируем использование дронов-перехватчиков с кадровым составом, а со следующего года начнем обучать их использованию призывников", - приводит слова Нокелайнена издание Ruotuväki.
По его словам, дроны-перехватчики, в частности, будут использоваться в создаваемом в финских силах обороны подразделении по борьбе с дронами.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
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