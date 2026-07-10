Фестиваль "Моспитомец" перенесли из-за непогоды

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" на ВДНХ, запланированный на 11 июля, переносится из-за непогоды в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Фестиваль "Моспитомец" на ВДНХ, запланированный на 11 июля, переносится из-за неблагоприятных погодных условий… Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято для обеспечения безопасности гостей мероприятия, волонтеров, сотрудников приютов и животных, принимающих участие в выставке-пристройстве. Новую дату проведения фестиваля объявят в ближайшее время.

"Программа фестиваля сохранится. Для гостей пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов, лекции и мастер-классы проекта "Школа ответственного хозяина", а также тематический пет-квиз, теневой спектакль "Кошкин дом", показательные выступления кинологов Пожарно-спасательного центра Москвы и благотворительная акция "Будка желаний", - подчеркивается в сообщении.