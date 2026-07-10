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Фестиваль "Моспитомец" перенесли из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2026
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Фестиваль "Моспитомец" перенесли из-за непогоды

Фестиваль "Моспитомец" на ВДНХ перенесли из-за непогоды

© Фото : Mos.ru/Евгений СамаринСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Mos.ru/Евгений Самарин
Собака
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фестиваль "Моспитомец" на ВДНХ, запланированный на 11 июля, переносится из-за непогоды в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Фестиваль "Моспитомец" на ВДНХ, запланированный на 11 июля, переносится из-за неблагоприятных погодных условий… Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято для обеспечения безопасности гостей мероприятия, волонтеров, сотрудников приютов и животных, принимающих участие в выставке-пристройстве. Новую дату проведения фестиваля объявят в ближайшее время.
"Программа фестиваля сохранится. Для гостей пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов, лекции и мастер-классы проекта "Школа ответственного хозяина", а также тематический пет-квиз, теневой спектакль "Кошкин дом", показательные выступления кинологов Пожарно-спасательного центра Москвы и благотворительная акция "Будка желаний", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что на фестиваль приедут более 40 собак и кошек, которые ищут новый дом. Посетители смогут лично познакомиться с животными, пообщаться с волонтерами и специалистами, пройти собеседование и оформить договор ответственного содержания.
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