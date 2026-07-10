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В Днепропетровской области увеличили зону обязательной эвакуации - РИА Новости, 10.07.2026
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13:37 10.07.2026 (обновлено: 13:42 10.07.2026)
В Днепропетровской области увеличили зону обязательной эвакуации

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух сел

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В двух населенных пунктах Днепропетровской области — Васильковке и Вышетарасовке — объявлена обязательная эвакуация взрослых жителей.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации на Украине Александр Ганжа сообщил, что еще в двух населенных пунктах региона объявлена обязательная эвакуация.
Ганжа в июне сообщал, что в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области началась принудительная эвакуация семей с детьми.
"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области – Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского. Детей оттуда вывезли раньше. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые. Их там остается более 6,5 тысяч", – написал Ганжа в своем Telegram-канале.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали свыше 147 тысяч человек.
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