В Днепропетровской области увеличили зону обязательной эвакуации

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации на Украине Александр Ганжа сообщил, что еще в двух населенных пунктах региона объявлена обязательная эвакуация.

"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области – Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского. Детей оттуда вывезли раньше. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые. Их там остается более 6,5 тысяч", – написал Ганжа в своем Telegram-канале.