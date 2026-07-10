США пытаются удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь потери контроля над конфликтом, утверждает CNN.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выражает желание подключиться к военным операциям США, но американская сторона возражает против участия Израиля.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над конфликтом, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Как отметил один из источников, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выражает явное желание подключиться к военным операциям США, однако американская сторона пока возражает против участия Израиля.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.