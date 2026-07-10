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США пытаются удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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16:11 10.07.2026
США пытаются удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, пишут СМИ

CNN: США пытаются удержать Израиль от участия в ударах по Ирану

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь потери контроля над конфликтом, утверждает CNN.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выражает желание подключиться к военным операциям США, но американская сторона возражает против участия Израиля.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над конфликтом, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"После резкой эскалации между США и Ираном, которая поставила под угрозу соглашение о прекращении огня, два израильских источника заявляют, что администрация Трампа не хочет вовлечения Израиля в боевые действия из-за опасений потерять контроль над конфликтом", - пишет телеканал.
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Как отметил один из источников, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выражает явное желание подключиться к военным операциям США, однако американская сторона пока возражает против участия Израиля.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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