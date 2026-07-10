США пытаются удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь потери контроля над конфликтом, утверждает CNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выражает желание подключиться к военным операциям США, но американская сторона возражает против участия Израиля.

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над конфликтом, утверждает телеканал Администрация президента США Дональда Трампа пытается удержать Израиль от участия в ударах по Ирану, опасаясь, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над конфликтом, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"После резкой эскалации между США Ираном , которая поставила под угрозу соглашение о прекращении огня, два израильских источника заявляют, что администрация Трампа не хочет вовлечения Израиля в боевые действия из-за опасений потерять контроль над конфликтом", - пишет телеканал.

Как отметил один из источников, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выражает явное желание подключиться к военным операциям США, однако американская сторона пока возражает против участия Израиля.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.