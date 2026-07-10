Энергодар остается без света около суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар остается обесточенным около суток, восстановительные работы продолжаются.
- Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области из-за атак ВСУ по объектам энергетики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остается обесточенным около суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Со вчерашнего вечера город обесточен. Восстановительные работы за пределами города продолжаются", - сказали в администрации.
В пресс-службе подчеркнули, что ВСУ ежедневно атакуют город.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что значительную часть региона затронули аварийные отключения электроснабжения. Причиной стали атаки ВСУ по объектам энергетики. На сетях электроснабжения продолжаются работы, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.