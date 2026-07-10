Глава МИД Бурунди заявил, что Россия готова поделиться опытом в энергетике

БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова поделиться с Бурунди наработками в сфере энергетики, в том числе очередь атомной, рассказал глава МИД африканской страны Эдуард Бизимана.

Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.