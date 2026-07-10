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Глава МИД Бурунди заявил, что Россия готова поделиться опытом в энергетике - РИА Новости, 10.07.2026
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19:09 10.07.2026
Глава МИД Бурунди заявил, что Россия готова поделиться опытом в энергетике

Бизимана: Россия готова поделиться с Бурунди опытом в энергетике

© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© МИД России
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова поделиться с Бурунди наработками в сфере энергетики, включая атомную.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова поделиться с Бурунди наработками в сфере энергетики, в том числе очередь атомной, рассказал глава МИД африканской страны Эдуард Бизимана.
"Мы затронули приоритеты Бурунди, в частности энергетический сектор, и российская сторона готова поделиться своим опытом, особенно по мирному использованию атомной энергии", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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