Глава МИД Бурунди заявил, что Россия готова поделиться опытом в энергетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова поделиться с Бурунди наработками в сфере энергетики, включая атомную.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Россия готова поделиться с Бурунди наработками в сфере энергетики, в том числе очередь атомной, рассказал глава МИД африканской страны Эдуард Бизимана.
"Мы затронули приоритеты Бурунди, в частности энергетический сектор, и российская сторона готова поделиться своим опытом, особенно по мирному использованию атомной энергии", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Бурунди стала последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.