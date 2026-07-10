Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России будут нулевыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 15 по 21 июля будут нулевыми.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене 232,3 доллара за тонну, на ячмень — 213,6 доллара, на кукурузу — 230,5 доллара за тонну.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 15 по 21 июля будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 232,3 доллара за тонну, на ячмень - 213,6 доллара, на кукурузу - 230,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 8 по 14 июля составляет 370,1 рубля за тонну, а пошлины на кукурузу и ячмень остаются нулевыми с 15 апреля.

России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.