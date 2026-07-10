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Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России будут нулевыми - РИА Новости, 10.07.2026
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17:18 10.07.2026
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России будут нулевыми

Минсельхоз: пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя останутся нулевыми

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 15 по 21 июля будут нулевыми.
  • Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене 232,3 доллара за тонну, на ячмень — 213,6 доллара, на кукурузу — 230,5 доллара за тонну.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 15 по 21 июля будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 232,3 доллара за тонну, на ячмень - 213,6 доллара, на кукурузу - 230,5 доллара за тонну.
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Пошлина на экспорт пшеницы с 8 по 14 июля составляет 370,1 рубля за тонну, а пошлины на кукурузу и ячмень остаются нулевыми с 15 апреля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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