СК возбудил дело после заражения энтеровирусом детей в саду в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге воспитанники частного детского сада заразились энтеровирусом.

В детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ.

Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, устанавливают точное количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после заболевания воспитанников частного детского сада в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.

Ранее в пятницу в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора сообщили, что воспитанники частного детского сада в Екатеринбурге заразились энтеровирусом, в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, составлен протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, материалы подготовлены для передачи в суд.

"Следственным отделом по Академическому району города Екатеринбург СУСК России по Свердловской области по сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних детей, посещающих частный детский сад, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве отметили, что наказание за совершение данного преступления предусматривает до 2 лет лишения свободы. На данный момент следователи выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.