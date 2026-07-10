В Екатеринбурге дети заразились энтеровирусом в частном саду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге воспитанники заразились энтеровирусом, идет расследование.
- В учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность индивидуального предпринимателя временно запрещена.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Воспитанники частного детского сада в Екатеринбурге заразились энтеровирусом, идет расследование, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев энтеровирусной инфекции в частном детском саду "Премьер" в Екатеринбурге", – говорится в сообщении без уточнения числа заболевших.
Отмечается, что в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, отсутствуют личные медицинские книжки у некоторых работников пищеблока, неверно хранилась пищевая продукция и другое.
Составлен протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, материалы подготовлены для передачи в суд, добавили в пресс-службе.