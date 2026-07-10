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В Екатеринбурге дети заразились энтеровирусом в частном саду - РИА Новости, 10.07.2026
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14:01 10.07.2026
В Екатеринбурге дети заразились энтеровирусом в частном саду

В Екатеринбурге воспитанники частного детского сада заразились энтеровирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге воспитанники заразились энтеровирусом, идет расследование.
  • В учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность индивидуального предпринимателя временно запрещена.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Воспитанники частного детского сада в Екатеринбурге заразились энтеровирусом, идет расследование, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев энтеровирусной инфекции в частном детском саду "Премьер" в Екатеринбурге", – говорится в сообщении без уточнения числа заболевших.
Отмечается, что в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, отсутствуют личные медицинские книжки у некоторых работников пищеблока, неверно хранилась пищевая продукция и другое.
Составлен протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, материалы подготовлены для передачи в суд, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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