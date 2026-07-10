В Свердловской области движение транспорта затруднено из-за ливня

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области из-за ливня затруднено движение транспорта на некоторых участках дорог.

Несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов подтоплены из-за обильных ливней.

Дорожные службы ведут мониторинг ситуации и могут временно ограничить движение при переливе воды через проезжую часть.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Движение транспорта на участках дорог затруднено в Свердловской области из-за ливня, сообщает департамент информационной политики.

В пятницу региональный главк МЧС информировал, что 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Екатеринбурге идет сильный дождь с грозой.

Также, как уточняет департамент информполитики, в ряде территорий Свердловской области отмечается сильный дождь.

"Управление автомобильных дорог Свердловской области информирует: из-за обильных ливней подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов: на прямом направлении – 52-й километр, с 62-го по 64-й километр и на обратном направлении – с 289-го по 291-й километр, с 294-го по 296-й километр. В настоящее время движение транспорта на этих участках затруднено", – говорится в сообщении

При переливе воды через проезжую часть может быть принято решение о временном ограничении движения, пояснили власти, дорожные службы ведут мониторинг ситуации.