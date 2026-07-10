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В Свердловской области движение транспорта затруднено из-за ливня - РИА Новости, 10.07.2026
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21:58 10.07.2026
В Свердловской области движение транспорта затруднено из-за ливня

На Свердловской области из-за ливня затруднено движение транспорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области из-за ливня затруднено движение транспорта на некоторых участках дорог.
  • Несколько участков автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов подтоплены из-за обильных ливней.
  • Дорожные службы ведут мониторинг ситуации и могут временно ограничить движение при переливе воды через проезжую часть.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Движение транспорта на участках дорог затруднено в Свердловской области из-за ливня, сообщает департамент информационной политики.
В пятницу региональный главк МЧС информировал, что 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, ветер до 25 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Екатеринбурге идет сильный дождь с грозой.
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Также, как уточняет департамент информполитики, в ряде территорий Свердловской области отмечается сильный дождь.
"Управление автомобильных дорог Свердловской области информирует: из-за обильных ливней подтоплены несколько участков автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов: на прямом направлении – 52-й километр, с 62-го по 64-й километр и на обратном направлении – с 289-го по 291-й километр, с 294-го по 296-й километр. В настоящее время движение транспорта на этих участках затруднено", – говорится в сообщении.
При переливе воды через проезжую часть может быть принято решение о временном ограничении движения, пояснили власти, дорожные службы ведут мониторинг ситуации.
Сильные дожди прошли и в начале прошлой неделе в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков начался паводок, пострадали жилые дома и дачные участки в городах и селах региона.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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