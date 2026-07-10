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"Вместо мира в стране начался период тотальной неопределенности, в основном из-за амбиций крупных европейских стран, желающих прибрать к рукам самую перспективную часть континента. <…> Поддержка Украины Берлином, Парижем, Лондоном, Вашингтоном показывает, что Киев никогда не действовал самостоятельно и что весь процесс — попытка еще больше приблизить НАТО к российским границам", — резюмировали в материале.