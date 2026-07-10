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"Определит судьбу". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2026
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16:11 10.07.2026 (обновлено: 22:22 10.07.2026)
"Определит судьбу". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе

Участь Донбасса определит судьбу завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судьба Донбасса определит структуру завершения конфликта на Украине, пишет сербская газета «Политика».
  • Урегулирование на Украине во многом зависит от действий Запада, который отправляет Киеву оружие и оказывает политическую поддержку.
  • Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что войска продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Судьба Донбасса определит структуру завершения конфликта на Украине, пишет сербская газета "Политика".
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"Для Киева и Москвы Донбасс — один из важнейших участков, его участь во многом определит дальнейшую судьбу вооруженного конфликта, а точнее его неминуемого завершения", — говорится в публикации.
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Отмечается, что урегулирование на Украине во многом зависит от действий Запада: он отправляет Киеву самое разное оружие в больших количествах и оказывают политическую поддержку.
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"Вместо мира в стране начался период тотальной неопределенности, в основном из-за амбиций крупных европейских стран, желающих прибрать к рукам самую перспективную часть континента. <…> Поддержка Украины Берлином, Парижем, Лондоном, Вашингтоном показывает, что Киев никогда не действовал самостоятельно и что весь процесс — попытка еще больше приблизить НАТО к российским границам", — резюмировали в материале.
В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
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