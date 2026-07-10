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Регионы изучают опыт Мордовии по развитию медицины здорового долголетия - РИА Новости, 10.07.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:33 10.07.2026
Регионы изучают опыт Мордовии по развитию медицины здорового долголетия

Регионы изучают опыт команды Мордовии по развитию медицины здорового долголетия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Опыт команды Мордовии по развитию медицины здорового долголетия изучают российские регионы, сообщает пресс-служба главы республики.
Второй форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия", организованный правительством РФ и фондом "Росконгресс", проходит в Москве. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артем Здунов принимает участие в нескольких панельных сессиях, в том числе в качестве спикера и модератора.
"Десятого июля в рамках форума состоялась панельная сессия "Регионы – модно быть первыми", которую провел глава Мордовии. Он рассказал, что республика ведет активную работу по развитию медицины здорового долголетия и создания соответствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Первый региональный центр медицины здорового долголетия был открыт в Саранске в апреле как пилотная площадка новой модели профилактической медицины. На сессии обсуждали, как настроить и улучшить работу таких центров. Представители субъектов страны отмечали, что во многом ориентируются на опыт Мордовии.
Здунов подчеркнул значимость этого направления с точки зрения демографической политики.
"Нам нужен здоровый человек. Мы серьезно задумались над тем, как достучаться до людей, чтобы они занимались спортом, своей траекторией здорового долголетия. В нашем центре объясняют, как правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, на что следует обратить внимание. Следование этим рекомендациям гарантированно продлевает жизнь", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Участники дискуссии обсудили лучшие практики субъектов страны - они меняют парадигму отношения граждан к своему здоровью. Амбассадорами здорового образа жизни становятся многие известные на уровне регионов люди.
"Движение "За медицину здорового долголетия!" смело шагает по стране – мы видим огромную вовлеченность в него. Работу будем продолжать, и положительный результат обязательно будет", - заявил глава Мордовии.
Он также отметил вовлеченность крупного бизнеса в это движение – так, группа компаний "Талина" во взаимодействии с научным сообществом разработала линейку продукции с улучшенными полезными свойствами, которая уже выходят на рынок. "Пищевые привычки сложно поменять. Наши дети любят сосиски, пельмени, но ведь можно изменить и сами продукты", - пояснил Здунов.
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Республика МордовияАртем ЗдуновСаранскЗдоровьеДолголетие
 
 
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