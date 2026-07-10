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Перспектива дальнейшей поддержки Западом Киева сомнительна, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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00:14 10.07.2026 (обновлено: 00:51 10.07.2026)
Перспектива дальнейшей поддержки Западом Киева сомнительна, заявили в МИД

МИД: перспектива дальнейшей поддержки Киева странами Запада выглядит сомнительно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительной.
  • По ее словам, Италия, Нидерланды и Болгария признали исчерпание своих возможностей по помощи Украине.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительно из-за заявлений, поступающих от Запада, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его "друзей" из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей", — говорится в ее комментарии на сайте министерства.
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Дипломат подчеркнула, что Украина пытается обосновать дальнейшее наращивание помощи усилением террора против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.
Кроме того, Владимир Зеленский пытался шантажировать страны НАТО перспективой обладания ядерным оружием, добавила Захарова.
"Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия "гарантию безопасности" себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался", — заключила она.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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