Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительной.

По ее словам, Италия, Нидерланды и Болгария признали исчерпание своих возможностей по помощи Украине.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительно из-за заявлений, поступающих от Запада, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его "друзей" из Италии Нидерландов , Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей", — говорится в ее комментарии на сайте министерства

Дипломат подчеркнула, что Украина пытается обосновать дальнейшее наращивание помощи усилением террора против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

Кроме того, Владимир Зеленский пытался шантажировать страны НАТО перспективой обладания ядерным оружием, добавила Захарова.

"Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия "гарантию безопасности" себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался", — заключила она.