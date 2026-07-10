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В Ленинградской области арестовали депутата за гиперссылки на Facebook* - РИА Новости, 10.07.2026
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16:51 10.07.2026 (обновлено: 17:47 10.07.2026)
В Ленинградской области арестовали депутата за гиперссылки на Facebook*

В Ленобласти арестовали депутата Апостолевского за гиперссылки на Facebook*

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаГлава фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский в зале суда
Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский в зале суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Ивану Апостолевскому, главе фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области, 10 суток административного ареста.
  • Апостолевский в 2018 году публиковал на своей странице в соцсети гиперссылки на Facebook*, не удалив их после признания Meta* экстремистской организацией в России.
  • Он был привлечен к ответственности по статье о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста главе фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Ивану Апостолевскому за гиперссылки на Facebook* (соцсеть принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечается, Апостолевский в 2018 году на своей странице в соцсети публиковал посты, содержащие гиперссылки на Facebook*. Эти публикации не были удалены после того, как вступило в силу судебное решение о признании Meta* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.
Апостолевский привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций, ему грозило до 15 суток ареста.
Как отмечает судебная пресс-служба, он не признал вину и просил прекратить производство по делу, поскольку в его действиях нет правонарушения.
"Суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", – говорится в сообщении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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