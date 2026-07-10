Делегации США и Ирана встретятся 12 июля, утверждают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегации США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане 12 июля.

О повестке переговоров деталей не приводится.

СТАМБУЛ, 10 июл - РИА Новости. Делегации США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане в воскресенье, утверждает телеканал Делегации США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане в воскресенье, утверждает телеканал Al-Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник.

"Команды США Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане 12 июля", - сообщил каналу источник.

О повестке переговоров деталей не приводится.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил в пятницу, что в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом подтвердил готовность Исламабада продолжать играть роль посредника между Ираном и США.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.