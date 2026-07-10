Рейтинг@Mail.ru
В Дании распространяются ядовитые гусеницы - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.07.2026
В Дании распространяются ядовитые гусеницы

TV2: в Дании распространяются ядовитые "гусеница из ада"

CC BY-SA 3.0 / Arturo Reina / Походные дубовые шелкопряды
Походные дубовые шелкопряды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Arturo Reina /
Походные дубовые шелкопряды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов распространяются по Дании и могут вызывать у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием, в отдельных случаях возможен аллергический шок.
  • Походные дубовые шелкопряды обнаружены в нескольких коммунах Дании, включая Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг.
  • Датские муниципалитеты готовятся к обнаружению гусениц и просят жителей тщательно проверять дубы перед посадкой, а правительство планирует обсудить будущий план борьбы с шелкопрядами после летних каникул.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, распространяются по Дании, сообщает датский телеканал TV2, именуя этих насекомых "гусеницами из ада".
Волоски, которыми покрыты тела гусениц походных дубовых шелкопрядов, содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.
Гусеницы походных дубовых шелкопрядов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
СМИ сообщили о нашествии на Берлин ядовитых гусениц
7 июня, 13:22
"Походные дубовые шелкопряды до настоящего времени были обнаружены в коммунах Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным телеканала, ряд датских муниципалитетов уже объявили о подготовке к обнаружению этих гусениц: местные власти заявляют, что не могут принять меры, которые предотвратили бы появление шелкопряда, но просят жителей особо тщательно проверять дубы перед посадкой.
По информации TV2, после летних каникул датское правительство созовет парламентские партии для обсуждения будущего плана борьбы с "гусеницами из ада".
Гусеница - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Ученый рассказал, чем опасен контакт с гусеницами в Турции
28 апреля, 03:37
Активное распространение дубовых шелкопрядов также наблюдается в Швейцарии и во Франции. Портал Swissinfo пишет, что шелкопряды все чаще встречаются на востоке Швейцарии, где ими поражен уже не один гектар территории. На севере страны – в Цюрихе – некоторым пляжам даже пришлось закрыться из-за нашествия этих насекомых. Эксперты видят причину в повышении температур в стране из-за изменений климата и предупреждают, что аллергическая реакция на дубового шелкопряда может доходить до анафилактического шока.
Шелкопряд также оказался напастью для региона Бретань на северо-западе Франции, где укусы насекомого сначала приняли за чесотку у порядка 50 детей. В городе Ванн из-за них пришлось закрыть парк. Эксперт заявил порталу Actu, что причина массового нашествия насекомых связана не с ростом температур, а с цикличностью самого феномена, который повторяется в среднем каждые семь лет.
В июне издание Bild также сообщало о стремительном распространении ядовитых гусениц походных дубовых шелкопрядов по Берлину.
Пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Россиянка на Бали покрылась сыпью после контакта с гусеницей
25 марта, 13:20
 
ДанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала