В Дании распространяются ядовитые гусеницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов распространяются по Дании и могут вызывать у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием, в отдельных случаях возможен аллергический шок.

Походные дубовые шелкопряды обнаружены в нескольких коммунах Дании, включая Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг.

Датские муниципалитеты готовятся к обнаружению гусениц и просят жителей тщательно проверять дубы перед посадкой, а правительство планирует обсудить будущий план борьбы с шелкопрядами после летних каникул.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, распространяются по Дании, сообщает датский телеканал TV2, именуя этих насекомых "гусеницами из ада".

Волоски, которыми покрыты тела гусениц походных дубовых шелкопрядов, содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.

"Походные дубовые шелкопряды до настоящего времени были обнаружены в коммунах Оденсе , Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген , Морсе и Хернинг", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, ряд датских муниципалитетов уже объявили о подготовке к обнаружению этих гусениц: местные власти заявляют, что не могут принять меры, которые предотвратили бы появление шелкопряда, но просят жителей особо тщательно проверять дубы перед посадкой.

По информации TV2, после летних каникул датское правительство созовет парламентские партии для обсуждения будущего плана борьбы с "гусеницами из ада".

Активное распространение дубовых шелкопрядов также наблюдается в Швейцарии и во Франции. Портал Swissinfo пишет, что шелкопряды все чаще встречаются на востоке Швейцарии, где ими поражен уже не один гектар территории. На севере страны – в Цюрихе – некоторым пляжам даже пришлось закрыться из-за нашествия этих насекомых. Эксперты видят причину в повышении температур в стране из-за изменений климата и предупреждают, что аллергическая реакция на дубового шелкопряда может доходить до анафилактического шока.

Шелкопряд также оказался напастью для региона Бретань на северо-западе Франции, где укусы насекомого сначала приняли за чесотку у порядка 50 детей. В городе Ванн из-за них пришлось закрыть парк. Эксперт заявил порталу Actu, что причина массового нашествия насекомых связана не с ростом температур, а с цикличностью самого феномена, который повторяется в среднем каждые семь лет.