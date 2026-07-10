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В Дагестане мужчину с внутренней травмой несли до больницы четыре километра - РИА Новости, 10.07.2026
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19:35 10.07.2026
В Дагестане мужчину с внутренней травмой несли до больницы четыре километра

В Дагестане мужчину с внутренней травмой несли на носилках 4 километра

© Фото : МЧС Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МЧС Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чародинском районе Дагестана из-за селевых потоков были смыты дороги.
  • Жителям пришлось нести на носилках мужчину с внутренней травмой четыре километра до участковой больницы.
  • В горных районах Дагестана в результате обильных осадков произошли подтопления, размывы дорог и аварийные отключения электроснабжения.
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Жителям Чародинского района Дагестана, где дороги смыло селевыми потоками, пришлось четыре километра нести на носилках мужчину с внутренней травмой до участковой больницы, сообщили РИА Новости в администрации района.
"У жителя села Цемер выявилось кровотечение желудка, два дня находился в таком состоянии. Десятого июля из-за обострения болезни сельчанам пришлось доставить его на носилках до близлежащего селения Тлярабазутль. Дороги были смыты селью, и нести пришлось четыре километра", - рассказала собеседница агентства.
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Мужчину доставили сначала в Гилибскую участковую больницу, оттуда на вертолете эвакуировали в Махачкалу.
"На помощь пришли жители обоих сел, и замглавы администрации Гилибского поселения, куда относится село Цемер, тоже нес носилки", - добавила она.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.
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ПроисшествияЧародинский районРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
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