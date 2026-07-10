В Дагестане мужчину с внутренней травмой несли до больницы четыре километра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чародинском районе Дагестана из-за селевых потоков были смыты дороги.
- Жителям пришлось нести на носилках мужчину с внутренней травмой четыре километра до участковой больницы.
- В горных районах Дагестана в результате обильных осадков произошли подтопления, размывы дорог и аварийные отключения электроснабжения.
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Жителям Чародинского района Дагестана, где дороги смыло селевыми потоками, пришлось четыре километра нести на носилках мужчину с внутренней травмой до участковой больницы, сообщили РИА Новости в администрации района.
"У жителя села Цемер выявилось кровотечение желудка, два дня находился в таком состоянии. Десятого июля из-за обострения болезни сельчанам пришлось доставить его на носилках до близлежащего селения Тлярабазутль. Дороги были смыты селью, и нести пришлось четыре километра", - рассказала собеседница агентства.
Мужчину доставили сначала в Гилибскую участковую больницу, оттуда на вертолете эвакуировали в Махачкалу.
"На помощь пришли жители обоих сел, и замглавы администрации Гилибского поселения, куда относится село Цемер, тоже нес носилки", - добавила она.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.