В Дагестане мужчину с внутренней травмой несли до больницы четыре километра

Краткий пересказ от РИА ИИ В Чародинском районе Дагестана из-за селевых потоков были смыты дороги.

Жителям пришлось нести на носилках мужчину с внутренней травмой четыре километра до участковой больницы.

В горных районах Дагестана в результате обильных осадков произошли подтопления, размывы дорог и аварийные отключения электроснабжения.

МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Жителям Чародинского района Дагестана, где дороги смыло селевыми потоками, пришлось четыре километра нести на носилках мужчину с внутренней травмой до участковой больницы, сообщили РИА Новости в администрации района.

"У жителя села Цемер выявилось кровотечение желудка, два дня находился в таком состоянии. Десятого июля из-за обострения болезни сельчанам пришлось доставить его на носилках до близлежащего селения Тлярабазутль. Дороги были смыты селью, и нести пришлось четыре километра", - рассказала собеседница агентства.

Мужчину доставили сначала в Гилибскую участковую больницу, оттуда на вертолете эвакуировали в Махачкалу

"На помощь пришли жители обоих сел, и замглавы администрации Гилибского поселения, куда относится село Цемер, тоже нес носилки", - добавила она.