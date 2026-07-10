Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты

- 2006 — ИТАЛИЯ
- 2010 — ИСПАНИЯ
- 2014 — ГЕРМАНИЯ
- 2018 — ФРАНЦИЯ
- 2022 — АРГЕНТИНА
Когда пройдет ЧМ-2026: дата и расписание матчей
Расписание группового этапа
- 22:00* / Мексика – ЮАР – 2:0
- 5:00 / Южная Корея – Чехия – 2:1
- 22:00 / Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- 4:00 / США – Парагвай – 4:1
- 22:00 / Катар – Швейцария – 1:1
- 1:00 / Бразилия – Марокко – 1:1
- 4:00 / Гаити – Шотландия – 0:1
- 7:00 / Австралия – Турция – 2:0
- 20:00 / Германия – Кюрасао – 7:1
- 23:00 / Нидерланды – Япония – 2:2
- 2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
- 5:00 / Швеция – Тунис – 5:1
- 19:00 / Испания – Кабо-Верде – 0:0
- 22:00 / Бельгия – Египет – 1:1
- 1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
- 4:00 / Иран – Новая Зеландия – 2:2
- 22:00 / Франция – Сенегал – 3:1
- 1:00 / Ирак – Норвегия – 1:4
- 4:00 / Аргентина – Алжир – 2:2
- 7:00 / Австрия – Иордания – 3:0
- 20:00 / Португалия – ДР Конго – 1:1
- 23:00 / Англия – Хорватия – 4:2
- 2:00 / Гана – Панама – 1:0
- 5:00 / Узбекистан – Колумбия – 1:3
- 19:00 / Чехия – ЮАР – 1:1
- 22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
- 1:00 / Канада – Катар – 6:0
- 4:00 / Мексика – Южная Корея – 1:0
- 22:00 / США – Австралия – 2:0
- 1:00 / Шотландия – Марокко – 0:1
- 4:00 / Бразилия – Гаити – 3:0
- 7:00 / Турция – Парагвай – 0:1
- 20:00 / Нидерланды – Швеция – 5:1
- 23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1
- 3:00 / Эквадор – Кюрасао – 0:0
- 7:00 / Тунис – Япония – 0:4
- 19:00 / Испания – Саудовская Аравия – 4:0
- 22:00 / Бельгия – Иран – 0:0
- 1:00 / Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
- 4:00 / Новая Зеландия – Египет – 1:3
- 20:00 / Аргентина – Австрия – 2:0
- 00:00 / Франция – Ирак – 3:0
- 3:00 / Норвегия – Сенегал – 3:2
- 6:00 / Иордания – Алжир – 1:2
- 20:00 / Португалия – Узбекистан – 5:0
- 23:00 / Англия – Гана – 0:0
- 2:00 / Панама – Хорватия – 0:1
- 5:00 / Колумбия – ДР Конго – 1:0
- 22:00 / Швейцария – Канада – 2:1
- 22:00 / Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
- 1:00 / Шотландия – Бразилия – 0:3
- 1:00 / Марокко – Гаити – 4:2
- 4:00 / Чехия – Мексика – 0:3
- 4:00 / ЮАР – Южная Корея – 1:0
- 23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар – 1:2
- 23:00 / Эквадор – Германия – 2:1
- 2:00 / Япония – Швеция – 1:1
- 2:00 / Тунис – Нидерланды – 1:3
- 5:00 / Турция – США – 3:2
- 5:00 / Парагвай – Австралия – 0:0
- 22:00 / Норвегия – Франция – 1:4
- 22:00 / Сенегал – Ирак – 5:0
- 3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0
- 3:00 / Уругвай – Испания – 0:1
- 6:00 / Египет – Иран – 1:1
- 6:00 / Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
- 00:00 / Панама – Англия – 0:2
- 00:00 / Хорватия – Гана – 2:1
- 2:30 / Колумбия – Португалия – 0:0
- 2:30 / ДР Конго – Узбекистан – 3:1
- 5:00 / Алжир – Австрия – 3:3
- 5:00 / Иордания – Аргентина – 1:3
Расписание плей-офф
Матч открытия и финал
Где пройдет ЧМ-2026: страны и города
США
- Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Фоксборо, Арлингтон, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.
Канада
- Торонто, Ванкувер.
Мексика
- Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.
Стадионы ЧМ-2026
Страна
Город
Стадион
Вместимость
США
Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд)
"Метлайф Стэдиум"
82500
Атланта
"Мерседес-Бенц Стэдиум"
83000
Фоксборо
"Джилетт Стэдиум"
65878
Арлингтон
"Эй-ти-энд-ти Стэдиум"
80000
Хьюстон
"Эн-ар-джи Стэдиум"
72220
Канзас-Сити
"Эрроухед Стэдиум"
76416
Лос-Анджелес
"Соу-Фай Стэдиум"
70240
Майами
"Хард Рок Стэдиум"
67518
Филадельфия
"Линкольн Файненшел Филд"
69796
Сиэтл
"Люмен Филд"
72000
Сан-Франциско
"Ливайс Стэдиум"
75000
Канада
Торонто
"БМО Филд"
45500
Ванкувер
"Би-Си Плэйс"
54500
Мексика
Мехико
"Ацтека"
87523
Гвадалахара
"Акрон"
49850
Монтеррей
"Эстадио Бе-бе-уве-а"
53500
Состав 12 групп ЧМ-2026
Группы
Участники
Корзина посева
А
Мексика
1
ЮАР
3
Южная Корея
2
Чехия
4
B
Канада
1
Босния и Герцеговина
4
Катар
3
Швейцария
2
C
Бразилия (победы - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
1
Марокко
2
Шотландия
3
Гаити
4
D
США
1
Парагвай
3
Австралия
2
Турция
4
E
Германия (1954, 1974, 1990, 2014)
1
Кот-д’Ивуар
3
Эквадор
2
Кюрасао
4
F
Нидерланды
1
Япония
2
Швеция
4
Тунис
3
G
Бельгия
1
Египет
3
Иран
2
Новая Зеландия
4
H
Испания (2010)
1
Саудовская Аравия
3
Уругвай (1930, 1950)
2
Кабо-Верде
4
I
Франция (1998, 2018)
1
Сенегал
2
Ирак
4
Норвегия
3
J
Аргентина (1978, 1986, 2022)
1
Австрия
2
Алжир
3
Иордания
4
K
Португалия
1
ДР Конго
4
Колумбия
2
Узбекистан
3
L
Англия (1966)
1
Хорватия
2
Панама
3
Гана
4
Группа A
- МЕКСИКА, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B
- КАНАДА, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Катар, ШВЕЙЦАРИЯ.
Группа C
- БРАЗИЛИЯ, МАРОККО, Гаити, Шотландия.
Группа D
- США, ПАРАГВАЙ, АВСТРАЛИЯ, Турция.
Группа E
- ГЕРМАНИЯ, Кюрасао, КОТ-Д’ИВУАР, ЭКВАДОР.
Группа F
- НИДЕРЛАНДЫ, ЯПОНИЯ, ШВЕЦИЯ, Тунис.
Группа G
- БЕЛЬГИЯ, ЕГИПЕТ, Иран, Новая Зеландия.
Группа H
- ИСПАНИЯ, КАБО-ВЕРДЕ, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I
- ФРАНЦИЯ, СЕНЕГАЛ, Ирак, НОРВЕГИЯ.
Группа J
- АРГЕНТИНА, АЛЖИР, АВСТРИЯ, Иордания.
Группа K
- ПОРТУГАЛИЯ, ДР КОНГО, Узбекистан, КОЛУМБИЯ.
Группа L
- АНГЛИЯ, ХОРВАТИЯ, ГАНА, Панама.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Расписание 1/16 финала ЧМ-2026
- 22:00 / ЮАР — Канада – 0:1.
- 20:00 / Бразилия — Япония – 2:1;
- 23:30 / Германия — Парагвай – 1:1 (3:4 по пенальти).
- 04:00 / Нидерланды — Марокко – 1:1 (2:3 по пенальти);
- 20:00 / Кот-д’Ивуар — Норвегия – 1:2.
- 00:00 / Франция — Швеция – 3:0;
- 04:00 / Мексика — Эквадор – 2:0;
- 19:00 / Англия — ДР Конго – 2:1;
- 23:00 / Бельгия — Сенегал – 3:2.
- 03:00 / США — Босния и Герцеговина – 2:0;
- 22:00 / Испания — Австрия – 3:0.
- 02:00 / Португалия — Хорватия – 2:1;
- 06:00 / Швейцария — Алжир – 2:0;
- 21:00 / Австралия — Египет – 1:1 (2:4 по пенальти).
- 01:00 / Аргентина — Кабо-Верде – 3:2;
- 04:30 / Колумбия — Гана – 1:0.
Расписание 1/8 финала ЧМ-2026
- Канада — Марокко — 0:3;
- Бразилия — Норвегия (5 июля, Нью-Йорк);
- Парагвай — Франция — 0:1;
- Португалия — Испания (6 июля, Даллас);
- Англия — Мексика (6 июля, Мехико);
- США — Бельгия (7 июля, Сиэтл);
- Аргентина — Египет (7 июля, Атланта);
- Швейцария — Колумбия (7 июля, Ванкувер).