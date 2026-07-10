В Чехии уборщица нашла диктофон в зале заседаний правительства, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уборщица нашла в зале заседаний правительства Чехии диктофон, настроенный на моментальную передачу записанной информации.
- Расследование не подтвердило, что устройство представляет угрозу для кабмина.
ПРАГА, 10 июл — РИА Новости. Уборщица нашла в зале заседаний правительства Чехии диктофон, настроенный на моментальную передачу записанной информации, сообщает Seznam Zprávy.
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"Диктофон размером с кредитку был найден в зале заседаний чешского правительства еще 22 января этого года и передан в пресс-службу кабмина. Данный факт сообщила изданию руководитель пресс-службы Карла Мрачкова. <...> По ее словам, видимо, речь идет о чьей-то потере", — говорится в публикации.
По информации Seznam Zprávy, расследование не подтвердило, что устройство представляет угрозу для правительства, хотя в этом зале обсуждают в том числе секретные материалы. Когда диктофон нашли, он был выключен.
Уточняется, что гаджет разработан американской компанией Plaud и произведен в Китае. Аппарат может передавать данные на интернет-серверы практически одновременно с записью речи и ее переводом в текст с помощью ИИ.