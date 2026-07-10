В Чехии уборщица нашла диктофон в зале заседаний правительства, пишут СМИ

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"Диктофон размером с кредитку был найден в зале заседаний чешского правительства еще 22 января этого года и передан в пресс-службу кабмина. Данный факт сообщила изданию руководитель пресс-службы Карла Мрачкова. <...> По ее словам, видимо, речь идет о чьей-то потере", — говорится в публикации.