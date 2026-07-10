Услугу по признанию предприятия семейным запустили в Московской области

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На региональном портале Московской области появилась новая услуга, по которой субъекты малого и среднего бизнеса могут подать онлайн-заявку на признание компании семейным, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Теперь подмосковные предприниматели, которые развивают свое дело вместе с близкими, могут подать онлайн-заявку на получение статуса семейного предприятия, чтобы впоследствии быть включенными в соответствующий реестр. Запуск этой услуги в удобном цифровом формате – еще один важный шаг для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе", – указала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что в электронную форму услуги также внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, который поможет избежать повторной подачи заявки в случае, если по предыдущему обращению ведомством еще не принято решение.

Услуга "Признание субъекта МСП семейным предприятием" доступна на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Бизнес" – "Поддержка МСП". Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые развивают свое дело вместе с родственниками (родителями, детьми (в том числе усыновленными), братьями, сестрами, внуками, бабушками и дедушками каждого из супругов).

Для получения статуса и включения в реестр семейных предприятий юридических лиц, использующих правовую форму хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства или хозяйственного общества, необходимо, чтобы более 50% долей или акций принадлежали членам одной семьи, а в штате работали минимум два родственника, один из которых является единоличным исполнительным органом такого юридического лица.

По данным пресс-службы, в случае крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) для получения статуса необходимо, чтобы как минимум два работника, включая главу КФХ, были членами одной семьи.

Для ИП требуется, чтобы сам предприниматель и хотя бы один его сотрудник осуществляли деятельность у него по основному трудовому договору и состояли в родстве.

Помимо этого, компания не должна иметь задолженности по налоговым платежам и находиться в процессе ликвидации и банкротства.

Статус семейного предприятия будет действовать на протяжении двух лет. После этого его можно будет подтвердить повторно, отмечают в пресс-службе.