Центр противодействия БПЛА учит бойцов ВС России перехватывать дроны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Инструкторы центра противодействия БПЛА совместно с расчетами мобильных огневых групп проводят на полигоне Московского военного округа тренировки по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, и включают комплексный подход с участием операторов дронов-перехватчиков и операторов РЛС.

Большое внимание уделяется обучению военнослужащих работе на современных радиолокационных станциях, включая их сборку, маскировку и использование.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инструкторы центра противодействия БПЛА совместно с расчетами мобильных огневых групп проводят на полигоне Московского военного округа комплексные тренировки по обнаружению и уничтожению воздушных целей, рассказал журналистам командир расчета МОГ с позывным Советник.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. На полигоне отрабатывается обнаружение, сопровождение и уничтожение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Работа мобильных огневых групп зависит не только от самого расчета, но и от операторов дронов-перехватчиков и, конечно же, от операторов РЛС, то есть отрабатываем комплексный подход. Расчеты РЛС обнаруживают БПЛА противника задолго до места его предполагаемого подлета, и выдвигается мобильная огневая группа, которая и уничтожает цель", — рассказал Советник.

По словам инструктора центра с позывным Журналист, большое внимание уделяется работе на радиолокационных станциях. Военнослужащие обучаются работе на современных РЛС, сборке и маскировке данных станций.