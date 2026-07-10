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Центр противодействия БПЛА учит бойцов ВС России перехватывать дроны ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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Центр противодействия БПЛА учит бойцов ВС России перехватывать дроны ВСУ

На полигоне в Подмосковье проходят тренировки по уничтожению и перехвату БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструкторы центра противодействия БПЛА совместно с расчетами мобильных огневых групп проводят на полигоне Московского военного округа тренировки по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
  • Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, и включают комплексный подход с участием операторов дронов-перехватчиков и операторов РЛС.
  • Большое внимание уделяется обучению военнослужащих работе на современных радиолокационных станциях, включая их сборку, маскировку и использование.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инструкторы центра противодействия БПЛА совместно с расчетами мобильных огневых групп проводят на полигоне Московского военного округа комплексные тренировки по обнаружению и уничтожению воздушных целей, рассказал журналистам командир расчета МОГ с позывным Советник.
Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. На полигоне отрабатывается обнаружение, сопровождение и уничтожение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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"Работа мобильных огневых групп зависит не только от самого расчета, но и от операторов дронов-перехватчиков и, конечно же, от операторов РЛС, то есть отрабатываем комплексный подход. Расчеты РЛС обнаруживают БПЛА противника задолго до места его предполагаемого подлета, и выдвигается мобильная огневая группа, которая и уничтожает цель", — рассказал Советник.
По словам инструктора центра с позывным Журналист, большое внимание уделяется работе на радиолокационных станциях. Военнослужащие обучаются работе на современных РЛС, сборке и маскировке данных станций.
"Мы объясняем, как устроена радиолокационная станция, как ее собрать, разобрать, как правильно замаскировать и как работать с интерфейсом. После этого уже переходим к практическим занятиям по поиску и обнаружению БПЛА", — рассказал Журналист.
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