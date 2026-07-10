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Эксперт рассказал, что делать, если звонят с незнакомого номера - РИА Новости, 10.07.2026
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02:50 10.07.2026 (обновлено: 09:57 10.07.2026)
Эксперт рассказал, что делать, если звонят с незнакомого номера

Доцент Щербаченко: звонящим с незнакомого номера нельзя сообщать коды из смс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что нельзя сообщать коды из SMS и включать демонстрацию экрана на телефоне по просьбе неизвестных, позвонивших с незнакомого номера.
  • При сомнительных обстоятельствах или непонятной ситуации рекомендуется немедленно прервать разговор.
  • Если человек успел назвать мошеннику код из SMS или передать банковские данные, необходимо срочно сменить пароли во всех важных сервисах и уведомить банк о возможном взломе.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из смс, включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне, а в любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из смс и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из смс", - сказал он.
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Щербаченко отметил, что любую информацию, которую сообщает неизвестный в ходе телефонного разговора, необходимо перепроверять в официальных источниках. Также стоит позвонить на горячую линию организации, сотрудником которой представился звонящий.
"При любой непонятной ситуации просто остановите разговор, немедленно его прервите", - подчеркнул доцент.
В случае, если человек успел назвать мошеннику код из смс или передать банковские данные, Щербаченко порекомендовал срочно сменить пароли во всех важных сервисах и уведомить банк о возможном взломе.
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