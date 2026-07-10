Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.

Эксперт рассказал, что делать, если звонят с незнакомого номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что нельзя сообщать коды из SMS и включать демонстрацию экрана на телефоне по просьбе неизвестных, позвонивших с незнакомого номера.

При сомнительных обстоятельствах или непонятной ситуации рекомендуется немедленно прервать разговор.

Если человек успел назвать мошеннику код из SMS или передать банковские данные, необходимо срочно сменить пароли во всех важных сервисах и уведомить банк о возможном взломе.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из смс, включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне, а в любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из смс и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из смс", - сказал он.

Щербаченко отметил, что любую информацию, которую сообщает неизвестный в ходе телефонного разговора, необходимо перепроверять в официальных источниках. Также стоит позвонить на горячую линию организации, сотрудником которой представился звонящий.

"При любой непонятной ситуации просто остановите разговор, немедленно его прервите", - подчеркнул доцент.