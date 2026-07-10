Беременная жительница Владивостока рассказала, как упала с седьмого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дерево помогло смягчить удар беременной женщине, выжившей после падения с седьмого этажа.
- У нее не нашли никаких переломов, только множественные ушибы.
- Ребенок не пострадал.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Беременная женщина, выжившая после падения с седьмого этажа, рассказала, что ослабить удар помогло дерево.
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"Зацепившись за дерево, пролетела мимо. <...> Дерево как-то смягчило удар", — приводит ее слова региональный Минздрав.
Она добавила, что в больнице с ней обращаются как с "хрустальной вазой": врачи провели полное обследование, сделали УЗИ и даже сказали пол ребенка.
Как сообщила будущая мама, ночью ей не спалось и она решила протереть окно. Встав на подоконник, женщина поскользнулась и упала вниз спиной. Медработники не нашли у нее ни одного перелома, только множественные ушибы. Ребенок не пострадал.