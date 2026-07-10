Беременная жительница Владивостока рассказала, как упала с седьмого этажа

Она добавила, что в больнице с ней обращаются как с "хрустальной вазой": врачи провели полное обследование, сделали УЗИ и даже сказали пол ребенка.

Как сообщила будущая мама, ночью ей не спалось и она решила протереть окно. Встав на подоконник, женщина поскользнулась и упала вниз спиной. Медработники не нашли у нее ни одного перелома, только множественные ушибы. Ребенок не пострадал.