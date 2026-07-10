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Российские баскетболисты досрочно стали победителями конференции "Азия-1" - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Баскетбол
 
17:02 10.07.2026 (обновлено: 18:11 10.07.2026)
Российские баскетболисты досрочно стали победителями конференции "Азия-1"

Российские баскетболисты досрочно победили в конференции "Азия-1" Лиги наций

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаскетболисты сборной России
Баскетболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская сборная России досрочно обеспечила себе первое место в конференции «Азия-1» после победы в финале четвертого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года.
  • Российские баскетболисты выиграли все четыре игровых дня, одержав победы над сборными Монголии, Казахстана и Китая.
  • Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, однако победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как решение по данному вопросу примет FIBA позднее.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мужская сборная России досрочно обеспечила себе первое место в конференции "Азия-1" после победы в финале четвертого игрового дня Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года,
Соревнования проходят в Таншане (Китай). В групповом этапе баскетболисты сборной России обыграли команды Монголии (15:7) и Казахстана (18:14). В финальном матче спортсмены одержали победу над сборной Китая (21:15). Российские баскетболисты выиграли все четыре игровых дня и досрочно обеспечили себе первое место в конференции.
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Женская сборная России в групповом этапе обыграла команду Катара (21:5) и уступила представительницам Китая (14:18). В матче за третье место россиянки одержали победу над сборной Монголии (14:12).
Турнир завершится 12 июля, его победитель определится по сумме очков, набранных за все игровые дни. Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3. Россияне проводят первый турнир после отстранения в 2022 году на фоне ситуации на Украине.
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