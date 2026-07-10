"Даллас" проиграл "Голден Стэйт" в Летней лиге НБА, Ищенко набрал очки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Даллас Маверикс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги НБА со счетом 90:101.
- Российский защитник Всеволод Ищенко, выбранный на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером, набрал 7 очков, оформил 3 подбора и отдал 1 ассист, проведя на паркете чуть менее 27 минут.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Даллас Маверикс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 101:90 (24:20, 35:19, 20:27, 22:24) в пользу "Уорриорз", в составе которых больше всех очков набрал Эл Джей Крайер (25), также дабл-дабл в активе Якселя Лендеборга (21 очко, 10 подборов). У "Далласа" самым результативным игроком стал Морез Джонсон (27), дабл-дабл на свой счет записал Райан Нембхард (15 очков, 11 передач).
В составе "Далласа" участие в матче принял российский защитник Всеволод Ищенко, он набрал 7 очков, оформил 3 подбора и отдал 1 ассист, проведя на паркете чуть менее 27 минут. 21-летний россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.