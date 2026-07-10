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"Даллас" проиграл "Голден Стэйт" в Летней лиге НБА, Ищенко набрал очки - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Баскетбол
 
07:32 10.07.2026 (обновлено: 07:54 10.07.2026)
"Даллас" проиграл "Голден Стэйт" в Летней лиге НБА, Ищенко набрал очки

"Даллас" проиграл "Голден Стэйт" в матче Летней лиги НБА, Ищенко набрал 7 очков

© Соцсети БК "Локомотив-Кубань"Всеволод Ищенко
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Соцсети БК "Локомотив-Кубань"
Всеволод Ищенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Даллас Маверикс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги НБА со счетом 90:101.
  • Российский защитник Всеволод Ищенко, выбранный на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером, набрал 7 очков, оформил 3 подбора и отдал 1 ассист, проведя на паркете чуть менее 27 минут.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Даллас Маверикс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 101:90 (24:20, 35:19, 20:27, 22:24) в пользу "Уорриорз", в составе которых больше всех очков набрал Эл Джей Крайер (25), также дабл-дабл в активе Якселя Лендеборга (21 очко, 10 подборов). У "Далласа" самым результативным игроком стал Морез Джонсон (27), дабл-дабл на свой счет записал Райан Нембхард (15 очков, 11 передач).
В составе "Далласа" участие в матче принял российский защитник Всеволод Ищенко, он набрал 7 очков, оформил 3 подбора и отдал 1 ассист, проведя на паркете чуть менее 27 минут. 21-летний россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.
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БаскетболСпортЛас-ВегасГолден Стэйт УорриорзНБА
 
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