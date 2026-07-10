В "Антиплагиате" рассказали, почему нельзя отказываться от дипломных работ

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков заявил, что отмена дипломных работ может разрушить систему образования, так как при их написании у студента формируются важные навыки.

"Антиплагиат" работает над созданием новой системы по проверке заимствований и использования ИИ в работах студентов, которая позволит преподавателям видеть процесс создания работы.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отмена дипломных работ в вузах может разрушить систему образования, потому что при их написании у студента формируется навык академического письма, аргументированного изложения мыслей, исследовательской работы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков.

Ранее стало известно, что Сочинский институт (филиал) РУДН отказался от выпускных квалификационных работ юристов-бакалавров из-за развития технологий искусственного интеллекта.

"Однозначно, отмена дипломных работ разрушила бы российскую систему образования и науки. Ведь при подготовке письменных работ у студента формируется навык академического письма, аргументированного изложения мыслей, исследовательской работы - тех ключевых компетенций, которые и призвана формировать система высшего образования", - сказал Лукьянчиков.

Он отметил, что отказ от дипломов и курсовых из-за использования ИИ - это крайне опасный путь. По его словам, письменная работа является фундаментом российского высшего образования и главным инструментом формирования научного мышления.

"Усиление устной части на экзаменах не заменит инженеру чертежи и расчеты, а медику - протоколы исследований. Если мы уберем письменные дипломы, мы фактически подрежем корни собственной научной школы", - подчеркнул Лукьянчиков.