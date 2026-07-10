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В "Антиплагиате" рассказали, почему нельзя отказываться от дипломных работ - РИА Новости, 10.07.2026
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17:53 10.07.2026
В "Антиплагиате" рассказали, почему нельзя отказываться от дипломных работ

Лукьянчиков: отмена дипломных работ в вузах может разрушить систему образования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков заявил, что отмена дипломных работ может разрушить систему образования, так как при их написании у студента формируются важные навыки.
  • "Антиплагиат" работает над созданием новой системы по проверке заимствований и использования ИИ в работах студентов, которая позволит преподавателям видеть процесс создания работы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отмена дипломных работ в вузах может разрушить систему образования, потому что при их написании у студента формируется навык академического письма, аргументированного изложения мыслей, исследовательской работы, заявил РИА Новости исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков.
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"Однозначно, отмена дипломных работ разрушила бы российскую систему образования и науки. Ведь при подготовке письменных работ у студента формируется навык академического письма, аргументированного изложения мыслей, исследовательской работы - тех ключевых компетенций, которые и призвана формировать система высшего образования", - сказал Лукьянчиков.
Он отметил, что отказ от дипломов и курсовых из-за использования ИИ - это крайне опасный путь. По его словам, письменная работа является фундаментом российского высшего образования и главным инструментом формирования научного мышления.
"Усиление устной части на экзаменах не заменит инженеру чертежи и расчеты, а медику - протоколы исследований. Если мы уберем письменные дипломы, мы фактически подрежем корни собственной научной школы", - подчеркнул Лукьянчиков.
Эксперт добавил, что "Антиплагиат" работает сейчас над созданием принципиально новой системы по проверке заимствований и ИИ в работах студентов. С ее помощью преподаватель сможет видеть весь процесс создания работы и то, как конкретно студент применял искусственный интеллект.
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