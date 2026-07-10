В Смоленской области сбили четырнадцать БПЛА ВСУ за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Смоленской области сбиты 14 украинских беспилотников.
- Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Четырнадцать украинских беспилотников минувшей ночью сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
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"За прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбиты 14 вражеских БПЛА. Среди населения пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Анохин уточнил, что на местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
Как сообщало Минобороны РФ, с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотников над акваторией Азовского моря и российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
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