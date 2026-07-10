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В КБР один альпинист погиб, еще один пострадал, сорвавшись с горы - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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16:39 10.07.2026 (обновлено: 17:11 10.07.2026)
В КБР один альпинист погиб, еще один пострадал, сорвавшись с горы

Один альпинист погиб, еще один пострадал, сорвавшись с горы в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два альпиниста сорвались во время восхождения на гору в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
  • По предварительным данным, один альпинист погиб, второй пострадал.
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на гору в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, один из них, по предварительным данным, погиб, второй пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 14.40 мск поступило сообщение, что в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались 2 альпиниста. По предварительной информации, один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
На Эльбрусе погиб незарегистрированный альпинист
6 июля, 14:55
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Спорт
 
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