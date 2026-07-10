В КБР один альпинист погиб, еще один пострадал, сорвавшись с горы

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на гору в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, один из них, по предварительным данным, погиб, второй пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.