В КБР один альпинист погиб, еще один пострадал, сорвавшись с горы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два альпиниста сорвались во время восхождения на гору в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
- По предварительным данным, один альпинист погиб, второй пострадал.
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на гору в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, один из них, по предварительным данным, погиб, второй пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 14.40 мск поступило сообщение, что в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров) сорвались 2 альпиниста. По предварительной информации, один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России.
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6 июля, 14:55