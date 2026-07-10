СК начал проверку после гибели альпиниста в горах Кабардино-Балкарии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии альпинисты сорвались со скал на высоте около 3500 метров.

Один из альпинистов погиб, другой получил многочисленные травмы.

Следственные органы СК России по КБР проводят доследственную проверку по факту гибели альпиниста.

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту гибели альпиниста в горах в Эльбрусском районе республики, сообщили в СУСК РФ по региону.

Региональное ГУМЧС РФ ранее сообщило, что днем в пятницу в верховьях ущелья Адыл-су в районе пика Виа-тау на высоте около 3700 метров сорвались два альпиниста. По предварительной информации, один из них погиб, второй пострадал. На место происшествия выдвинулись 12 спасателей.

"Следственными органами СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста при восхождении на одну из вершин в Эльбрусском районе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, двое мужчин совершали восхождение на вершину пик Монгольской Народной Республики и на высоте 3500 метров сорвались со скал.