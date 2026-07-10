Алиханов рассказал о рекордном темпе разработки авиадвигателя ПД-8

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские двигателестроители разработали авиадвигатель ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем в мировой практике, что является рекордом этой отрасли, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Благодаря нашим заделам, опыту работы с иностранными компаниями и заделам, которые мы получаем в рамках ОПК, мы смогли разработать ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем разрабатываются двигатели в мире вообще. То есть это действительно такой рекорд, который двигателестроители поставили на этой машине", - сказал министр в кулуарах "Иннопрома-2026".