Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о рекордном темпе разработки авиадвигателя ПД-8 - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 10.07.2026
Алиханов рассказал о рекордном темпе разработки авиадвигателя ПД-8

Алиханов: в РФ двигатель ПД-8 разработали в 2 раза быстрее, чем в среднем в мире

© Фото : Минпромторг РоссииМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские двигателестроители разработали авиадвигатель ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем в мировой практике, рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
  • Авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн" и получил сертификат типа, подтверждающий его соответствие требованиям и нормам летной годности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские двигателестроители разработали авиадвигатель ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем в мировой практике, что является рекордом этой отрасли, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Благодаря нашим заделам, опыту работы с иностранными компаниями и заделам, которые мы получаем в рамках ОПК, мы смогли разработать ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем разрабатываются двигатели в мире вообще. То есть это действительно такой рекорд, который двигателестроители поставили на этой машине", - сказал министр в кулуарах "Иннопрома-2026".
Авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн". В июне на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности. Помимо полностью импортозамещенного SJ-100, рассматривается возможность и замены французского двигателя на отечественный у предыдущих моделей такого самолета.
Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Алиханов рассказал об успехах импортозамещения в авиапроме
5 мая, 17:43
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная двигателестроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала