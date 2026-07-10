Алиханов рассказал о рекордном темпе разработки авиадвигателя ПД-8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские двигателестроители разработали авиадвигатель ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем в мировой практике, рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
- Авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн" и получил сертификат типа, подтверждающий его соответствие требованиям и нормам летной годности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские двигателестроители разработали авиадвигатель ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем в мировой практике, что является рекордом этой отрасли, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Благодаря нашим заделам, опыту работы с иностранными компаниями и заделам, которые мы получаем в рамках ОПК, мы смогли разработать ПД-8 в два раза быстрее, чем в среднем разрабатываются двигатели в мире вообще. То есть это действительно такой рекорд, который двигателестроители поставили на этой машине", - сказал министр в кулуарах "Иннопрома-2026".
Авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн". В июне на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности. Помимо полностью импортозамещенного SJ-100, рассматривается возможность и замены французского двигателя на отечественный у предыдущих моделей такого самолета.