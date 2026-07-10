Алиханов оценил интерес иностранных партнеров к российской авиатехнике

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российской авиационной технике, заявил Антон Алиханов.

Для успешного экспорта российской авиатехники важны качественные финансовые условия и востребованность продукта на внутреннем рынке.

Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию, в том числе Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российской авиационной технике, однако важно проработать финансовые условия приобретения такой продукции, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Очевидно, что интерес к технике большой у наших иностранных партнеров. И им, конечно, важны в том числе и финансовые условия. Мало кто готов приобретать технику без качественного, хорошего финансового предложения", - сказал он в кулуарах "Иннопрома-2026".

Министр отметил, что для продаж российской авиатехники на экспорт нужно, чтобы продукт был востребован и на внутреннем рынке.

"Иностранцы на это всегда внимательно смотрят. Если машина летает и хорошо себя зарекомендовала внутри страны-производителя, это значит, что интерес у них к такой машине всегда выше", - подчеркнул Алиханов