Алиханов оценил интерес иностранных партнеров к российской авиатехнике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российской авиационной технике, заявил Антон Алиханов.
- Для успешного экспорта российской авиатехники важны качественные финансовые условия и востребованность продукта на внутреннем рынке.
- Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию, в том числе Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российской авиационной технике, однако важно проработать финансовые условия приобретения такой продукции, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Очевидно, что интерес к технике большой у наших иностранных партнеров. И им, конечно, важны в том числе и финансовые условия. Мало кто готов приобретать технику без качественного, хорошего финансового предложения", - сказал он в кулуарах "Иннопрома-2026".
Министр отметил, что для продаж российской авиатехники на экспорт нужно, чтобы продукт был востребован и на внутреннем рынке.
"Иностранцы на это всегда внимательно смотрят. Если машина летает и хорошо себя зарекомендовала внутри страны-производителя, это значит, что интерес у них к такой машине всегда выше", - подчеркнул Алиханов.
Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в конце 2026- начале 2027 года, а МС-21 - в 2027 году. Кроме того, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 уже был представлен за рубежом на выставке в Индии. Российская машина тогда привлекала внимание иностранцев.
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9 июля, 13:10