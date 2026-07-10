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Алиханов оценил интерес иностранных партнеров к российской авиатехнике - РИА Новости, 10.07.2026
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18:05 10.07.2026
Алиханов оценил интерес иностранных партнеров к российской авиатехнике

Алиханов: иностранцы проявляют большой интерес к российской авиатехнике

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИл-114-300 в ангаре аэропорта Жуковский
Ил-114-300 в ангаре аэропорта Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Ил-114-300 в ангаре аэропорта Жуковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российской авиационной технике, заявил Антон Алиханов.
  • Для успешного экспорта российской авиатехники важны качественные финансовые условия и востребованность продукта на внутреннем рынке.
  • Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию, в том числе Ил-114-300, "Суперджет" и МС-21.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Иностранные партнеры проявляют большой интерес к российской авиационной технике, однако важно проработать финансовые условия приобретения такой продукции, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Очевидно, что интерес к технике большой у наших иностранных партнеров. И им, конечно, важны в том числе и финансовые условия. Мало кто готов приобретать технику без качественного, хорошего финансового предложения", - сказал он в кулуарах "Иннопрома-2026".
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Министр отметил, что для продаж российской авиатехники на экспорт нужно, чтобы продукт был востребован и на внутреннем рынке.
"Иностранцы на это всегда внимательно смотрят. Если машина летает и хорошо себя зарекомендовала внутри страны-производителя, это значит, что интерес у них к такой машине всегда выше", - подчеркнул Алиханов.
Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного "Суперджета" запланировано в конце 2026- начале 2027 года, а МС-21 - в 2027 году. Кроме того, региональный пассажирский самолет Ил-114-300 уже был представлен за рубежом на выставке в Индии. Российская машина тогда привлекала внимание иностранцев.
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ЭкономикаРоссияИндияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-114-300МС-21
 
 
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