Аэропорты в России оснастят медпунктами по единому стандарту

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года все российские аэропорты должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту.

Медицинскую помощь в пунктах смогут получить пассажиры, встречающие, провожающие и сотрудники аэропортов.

Задача медпунктов — оказывать первичную и неотложную помощь, а в случае серьезного случая медики вызовут скорую помощь.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту, где помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября 2026 года в каждом аэропорту обязательно должен быть свой медицинский пункт. За это будет отвечать руководство воздушной гавани", - сказал Куринный

Парламентарий отметил, что оказывать медицинскую помощь должны будут всем: пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории.

"Это не новация в прямом смысле слова. До сих пор наличие и оснащение таких медпунктов могло сильно различаться в разных авиагаванях, но теперь будет единый стандарт по всей стране", - добавил он.

Депутат отметил при этом, что медпункт - это не поликлиника и не стационар.

"Полежать там на койке или получить больничный не получится. Задача такого медпункта - оказывать первичную медицинскую, в том числе неотложную помощь", - пояснил Куринный.

По словам депутата, если случай серьезный, то медики вызовут скорую, продолжая оказывать необходимую помощь до приезда бригады.