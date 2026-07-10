Аэропорты в России оснастят медпунктами по единому стандарту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2026 года все российские аэропорты должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту.
- Медицинскую помощь в пунктах смогут получить пассажиры, встречающие, провожающие и сотрудники аэропортов.
- Задача медпунктов — оказывать первичную и неотложную помощь, а в случае серьезного случая медики вызовут скорую помощь.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту, где помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября 2026 года в каждом аэропорту обязательно должен быть свой медицинский пункт. За это будет отвечать руководство воздушной гавани", - сказал Куринный.
Парламентарий отметил, что оказывать медицинскую помощь должны будут всем: пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории.
"Это не новация в прямом смысле слова. До сих пор наличие и оснащение таких медпунктов могло сильно различаться в разных авиагаванях, но теперь будет единый стандарт по всей стране", - добавил он.
Депутат отметил при этом, что медпункт - это не поликлиника и не стационар.
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"Полежать там на койке или получить больничный не получится. Задача такого медпункта - оказывать первичную медицинскую, в том числе неотложную помощь", - пояснил Куринный.
По словам депутата, если случай серьезный, то медики вызовут скорую, продолжая оказывать необходимую помощь до приезда бригады.
"При этом если человек, который нуждается в помощи, сам не может дойти до медпункта, медики придут или приедут (в зависимости от расстояния) к нему сами - в другой терминал или даже к самолету", - отметил Куринный.
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