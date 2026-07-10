Более 110 тыс гектаров озимых и зимующих культур предстоит убрать в Адыгее

"Основную площадь традиционно занимает пшеница – 90 тысяч гектаров. В прошлом году у нас была рекордная для региона урожайность пшеницы (61,3 центнера с гектара). В этом году озимые культуры неплохо перезимовали, но природа внесла свои коррективы: в течение весны и начала лета были затяжные дожди, шесть случаев выпадения града. Все это серьезно осложнило работу в полях. Но наши аграрии делают все возможное, чтобы сохранить урожай. Уборка озимых культур уже идет. На сегодняшний день убрано 6,6 тысячи гектаров ячменя с урожайностью 34,8 центнера с гектара, 2 тысячи гектаров пшеницы с урожайностью 39,7 центнера с гектара и 677 гектаров рапса с урожайностью 23,2 центнера с гектара", - написал Кумпилов на платформе "Макс".