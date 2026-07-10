Более 110 тыс гектаров озимых и зимующих культур предстоит убрать в Адыгее

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Адыгее идет уборочная кампания, в этом году аграриям предстоит убрать 112 тысяч гектаров озимых и зимующих культур, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"Основную площадь традиционно занимает пшеница – 90 тысяч гектаров. В прошлом году у нас была рекордная для региона урожайность пшеницы (61,3 центнера с гектара). В этом году озимые культуры неплохо перезимовали, но природа внесла свои коррективы: в течение весны и начала лета были затяжные дожди, шесть случаев выпадения града. Все это серьезно осложнило работу в полях. Но наши аграрии делают все возможное, чтобы сохранить урожай. Уборка озимых культур уже идет. На сегодняшний день убрано 6,6 тысячи гектаров ячменя с урожайностью 34,8 центнера с гектара, 2 тысячи гектаров пшеницы с урожайностью 39,7 центнера с гектара и 677 гектаров рапса с урожайностью 23,2 центнера с гектара", - написал Кумпилов на платформе "Макс".
По его словам, непросто складывалась и посевная кампания яровых культур. Из-за переувлажнения почвы сельхозтехника долго не могла выйти в поля. Сейчас сев проведен на площади 79,9 тысячи гектаров из запланированных 105,8 тысячи гектаров. Глава региона поручил профильным ведомствам держать на постоянном контроле обеспечение хозяйств топливом.
"Эти вопросы решаем в тесном взаимодействии с Минсельхозом России и компанией "Лукойл"", - отметил он.
Кумпилов подчеркнул, что перед всеми ответственными службами поставлена четкая задача – обеспечить проведение уборочной кампании без сбоев, свести к минимуму возможные потери урожая и своевременно оказать поддержку аграриям.