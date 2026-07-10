Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о помощи Абхазии

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"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы, подписанное в городе Москве 27 декабря 2025 г. в целях дальнейшего совершенствования социально-экономического сотрудничества между сторонами, а также содействия повышению уровня жизни населения, экономической и инвестиционной активности Республики Абхазия", - сказано в документе.