Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о помощи Абхазии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы.
- Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2025 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026 - 2030 годы, документ доступен в думской электронной базе.
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"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы, подписанное в городе Москве 27 декабря 2025 г. в целях дальнейшего совершенствования социально-экономического сотрудничества между сторонами, а также содействия повышению уровня жизни населения, экономической и инвестиционной активности Республики Абхазия", - сказано в документе.
Уточняется, что средства финансовой помощи могут направляться на сотрудничество в области образования, реализации молодежной политики и воспитания детей и молодежи, культурного обмена, на сотрудничество в области развития туризма и необходимой для этого туристической инфраструктуры, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии.