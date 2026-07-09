Почетные знаки Смоленской области вручили 15 многодетным мамам

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил 15 многодетным мамам региональные почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Гагариной.

Награда носит имя матери первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Она стала символом мудрости, любви и преданности своим детям.

"Именно такие качества объединяют женщин, удостоенных этого почетного знака. Сегодня его с гордостью носят уже 503 многодетные мамы Смоленщины. Вместе с почетным знаком каждая из награжденных получает единовременную денежную выплату, которая с этого года увеличена почти вдвое", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он указал, что поддержка семей с детьми остается одним из главных приоритетов регионального правительства. В Смоленской области проживают свыше 9 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их становится больше. Для них действует 32 меры поддержки, в том числе 20 из них — в денежной форме.

В области продолжают расширять помощь для всех категорий семей: совершенствуют региональные меры поддержки, реализуют программу повышения рождаемости, помогают молодым, студенческим, многодетным семьям. В этом году в календаре Смоленской области появился новый праздник — День многодетной семьи, который будут праздновать 21 июля.