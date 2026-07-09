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Почетные знаки Смоленской области вручили 15 многодетным мамам - РИА Новости, 09.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:33 09.07.2026
Почетные знаки Смоленской области вручили 15 многодетным мамам

Анохин вручил почетные знаки Смоленской области вручили 15 многодетным мамам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемья отдыхает в парке
Семья отдыхает в парке - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Семья отдыхает в парке
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил 15 многодетным мамам региональные почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Гагариной.
Награда носит имя матери первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Она стала символом мудрости, любви и преданности своим детям.
"Именно такие качества объединяют женщин, удостоенных этого почетного знака. Сегодня его с гордостью носят уже 503 многодетные мамы Смоленщины. Вместе с почетным знаком каждая из награжденных получает единовременную денежную выплату, которая с этого года увеличена почти вдвое", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он указал, что поддержка семей с детьми остается одним из главных приоритетов регионального правительства. В Смоленской области проживают свыше 9 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их становится больше. Для них действует 32 меры поддержки, в том числе 20 из них — в денежной форме.
В области продолжают расширять помощь для всех категорий семей: совершенствуют региональные меры поддержки, реализуют программу повышения рождаемости, помогают молодым, студенческим, многодетным семьям. В этом году в календаре Смоленской области появился новый праздник — День многодетной семьи, который будут праздновать 21 июля.
"Поздравляю наших замечательных мам с заслуженной наградой, а все многодетные семьи Смоленщины — с Днем семьи, любви и верности. Крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго вашим семьям!" — подытожил Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСемьяДети
 
 
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