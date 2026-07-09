Врач объяснил, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач и триатлонист Виктор Фомичев рассказал, что после физической активности из организма с потом уходят вода, минералы и витамины, которые нужно восполнять.

В безалкогольном пиве присутствуют полезные компоненты, такие как витамины группы B, кремний, бета-глюканы и натрий, который помогает удерживать влагу в тканях.

Безалкогольное пиво может помочь поддержать иммунитет спортсмена благодаря содержанию полифенолов, но оно должно быть частью рациона, а не заменой нормальной еде, воде и сну.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. После физической активности вместе с потом из организма человека уходят вода, минералы и витамины - в безалкогольном пиве присутствуют полезные компоненты, восполняющие потери, а также натрий, который удерживает влагу в тканях, рассказал РИА Новости врач и триатлонист Виктор Фомичев.

"Человек выполняет тяжелую физическую работу или тренируется, и его сердце работает на пределе. Тело потеет, и с потом уходят вода, минералы и витамины. Их обязательно нужно восполнять. Особенно важно бороться с обезвоживанием. Для этого нужен натрий, помогающий удерживать влагу в тканях. Он как раз в "нулевке" присутствует", - сказал он.

Врач отметил, что в солодовом напитке содержатся витамины группы B, в частности B6 и фолаты: они появляются естественным образом благодаря пивным дрожжам. Содержатся там и другие полезные компоненты, которые организм активно расходует во время спорта - например, кремний и бета-глюканы.

Кроме того, безалкогольное пиво помогает поддержать иммунитет за счет полифенолов - природных веществ из хмеля и солода, имеющих противовоспалительный и антиоксидантный эффект. "Тут работает правило регулярного приема: чтобы был результат, бегуну нужно пить безалкогольное пиво за три недели до марафона и две недели после", - объяснил Фомичев, отметив, что после долгой мускульной работы иммунитет спортсмена временно "проседает".