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Врач объяснил, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки - РИА Новости, 09.07.2026
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04:30 09.07.2026
Врач объяснил, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки

Фомичев: в безалкогольном пиве есть компоненты, восполняющие потери после спорта

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПиво
Пиво - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Олег Золото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач и триатлонист Виктор Фомичев рассказал, что после физической активности из организма с потом уходят вода, минералы и витамины, которые нужно восполнять.
  • В безалкогольном пиве присутствуют полезные компоненты, такие как витамины группы B, кремний, бета-глюканы и натрий, который помогает удерживать влагу в тканях.
  • Безалкогольное пиво может помочь поддержать иммунитет спортсмена благодаря содержанию полифенолов, но оно должно быть частью рациона, а не заменой нормальной еде, воде и сну.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. После физической активности вместе с потом из организма человека уходят вода, минералы и витамины - в безалкогольном пиве присутствуют полезные компоненты, восполняющие потери, а также натрий, который удерживает влагу в тканях, рассказал РИА Новости врач и триатлонист Виктор Фомичев.
"Человек выполняет тяжелую физическую работу или тренируется, и его сердце работает на пределе. Тело потеет, и с потом уходят вода, минералы и витамины. Их обязательно нужно восполнять. Особенно важно бороться с обезвоживанием. Для этого нужен натрий, помогающий удерживать влагу в тканях. Он как раз в "нулевке" присутствует", - сказал он.
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Врач отметил, что в солодовом напитке содержатся витамины группы B, в частности B6 и фолаты: они появляются естественным образом благодаря пивным дрожжам. Содержатся там и другие полезные компоненты, которые организм активно расходует во время спорта - например, кремний и бета-глюканы.
Кроме того, безалкогольное пиво помогает поддержать иммунитет за счет полифенолов - природных веществ из хмеля и солода, имеющих противовоспалительный и антиоксидантный эффект. "Тут работает правило регулярного приема: чтобы был результат, бегуну нужно пить безалкогольное пиво за три недели до марафона и две недели после", - объяснил Фомичев, отметив, что после долгой мускульной работы иммунитет спортсмена временно "проседает".
При этом эксперт уточняет, что пиво здесь - часть рациона, а не замена нормальной еде, воде и сну. "Это приятный бонус, а не причина его пить", - заключил он.
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