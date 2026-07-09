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Защита обжалует приговор ветеранам-афганцам по делу о санатории "Русь" - РИА Новости, 09.07.2026
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16:14 09.07.2026
Защита обжалует приговор ветеранам-афганцам по делу о санатории "Русь"

Защита обжалует приговор Чепурному и Белялову по делу о санатории "Русь"

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАндрей Чепурной в зале суда
Андрей Чепурной в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Андрей Чепурной в зале суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дорогомиловский районный суд Москвы признал Андрея Чепурного и Валерия Белялова виновными в покушении на растрату и пособничестве в этом преступлении, а также в мошенничестве.
  • Защита фигурантов дела не согласна с приговором и намерена его обжаловать, ссылаясь на отсутствие доказательств вины и необъективность следствия и суда.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Защита фигурантов дела о хищении имущества санатория "Русь" в Подмосковье обжалует приговор суда, вынесенный бывшему главе организации "Инвалиды войны" Андрею Чепурному и гендиректору центра "Ветеран-Русь" Валерию Белялову, сообщил РИА Новости адвокат Белялова Евгений Кузин.
Дорогомиловский районный суд Москвы признал Чепурного и Белялова виновными в покушении на растрату и пособничестве в этом преступлении, а также в мошенничестве. Чепурной приговорён к 11 годам колонии общего режима со штрафом 1,9 миллиона рублей, Белялов — к 8 годам со штрафом 955 тысяч рублей.
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Адвокат заявил, что защита не согласна с обвинением в принципе. "В деле отсутствуют какие-либо доказательства вины. Проигнорированы доказательства защиты. Предварительное следствие и судебное разбирательство проведены необъективно - с явным уклоном в сторону обвинения. Приговор будет обжалован", — сказал Кузин.
По версии следствия, в марте 2017 года Чепурной с помощью Белялова незаконно отсудил комплекс санатория "Русь" в Рузском районе, состоящий из 48 объектов недвижимости. Участникам собрания центрального правления "Инвалидов войны" были предоставлены ложные сведения, после чего был заключён договор о передаче имущества в пользу АНО "Центр "Ветеран – Русь". Ущерб оценивается более чем в 3 миллиарда рублей.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего ООО "Инвалиды войны" и взыскал солидарно с осуждённых 1 миллион рублей в счёт возмещения имущественного ущерба.
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