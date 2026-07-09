Защита обжалует приговор ветеранам-афганцам по делу о санатории "Русь"

Адвокат заявил, что защита не согласна с обвинением в принципе. "В деле отсутствуют какие-либо доказательства вины. Проигнорированы доказательства защиты. Предварительное следствие и судебное разбирательство проведены необъективно - с явным уклоном в сторону обвинения. Приговор будет обжалован", — сказал Кузин.