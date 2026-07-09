Защита обжалует приговор ветеранам-афганцам по делу о санатории "Русь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дорогомиловский районный суд Москвы признал Андрея Чепурного и Валерия Белялова виновными в покушении на растрату и пособничестве в этом преступлении, а также в мошенничестве.
- Защита фигурантов дела не согласна с приговором и намерена его обжаловать, ссылаясь на отсутствие доказательств вины и необъективность следствия и суда.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Защита фигурантов дела о хищении имущества санатория "Русь" в Подмосковье обжалует приговор суда, вынесенный бывшему главе организации "Инвалиды войны" Андрею Чепурному и гендиректору центра "Ветеран-Русь" Валерию Белялову, сообщил РИА Новости адвокат Белялова Евгений Кузин.
Дорогомиловский районный суд Москвы признал Чепурного и Белялова виновными в покушении на растрату и пособничестве в этом преступлении, а также в мошенничестве. Чепурной приговорён к 11 годам колонии общего режима со штрафом 1,9 миллиона рублей, Белялов — к 8 годам со штрафом 955 тысяч рублей.
Адвокат заявил, что защита не согласна с обвинением в принципе. "В деле отсутствуют какие-либо доказательства вины. Проигнорированы доказательства защиты. Предварительное следствие и судебное разбирательство проведены необъективно - с явным уклоном в сторону обвинения. Приговор будет обжалован", — сказал Кузин.
По версии следствия, в марте 2017 года Чепурной с помощью Белялова незаконно отсудил комплекс санатория "Русь" в Рузском районе, состоящий из 48 объектов недвижимости. Участникам собрания центрального правления "Инвалидов войны" были предоставлены ложные сведения, после чего был заключён договор о передаче имущества в пользу АНО "Центр "Ветеран – Русь". Ущерб оценивается более чем в 3 миллиарда рублей.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего ООО "Инвалиды войны" и взыскал солидарно с осуждённых 1 миллион рублей в счёт возмещения имущественного ущерба.