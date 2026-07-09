На станции метро "Калужская" чувствуется запах гари

Поезд совершал длительные остановки, начиная от станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии, после чего во время очередной остановки на станции "Калужская" пассажиров по громкоговорителю попросили покинуть вагон.

"Движение на Калужско-Рижской линии в графике. Ранее на станции "Беляево" из-за запыления кондиционера высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - прокомментировали ситуацию в московском метрополитене.