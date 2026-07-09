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На станции метро "Калужская" чувствуется запах гари - РИА Новости, 09.07.2026
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22:28 09.07.2026 (обновлено: 22:51 09.07.2026)
На станции метро "Калужская" чувствуется запах гари

Запах гари ощущается на станции московского метро «Калужская»

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектропоезд на станции метро "Калужская"
Электропоезд на станции метро Калужская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электропоезд на станции метро "Калужская". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции московского метро «Калужская» оранжевой линии ощущается сильный запах гари.
  • Пассажиров попросили покинуть вагон по громкоговорителю после длительных остановок поезда, начиная со станции «Октябрьская».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сильный запах гари чувствуется на станции московского метро "Калужская" оранжевой линии после длительной остановки поезда в сторону юга, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд совершал длительные остановки, начиная от станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии, после чего во время очередной остановки на станции "Калужская" пассажиров по громкоговорителю попросили покинуть вагон.
"Движение на Калужско-Рижской линии в графике. Ранее на станции "Беляево" из-за запыления кондиционера высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - прокомментировали ситуацию в московском метрополитене.
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