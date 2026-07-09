Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Комментируя публикацию посольства ФРГ, Захарова иронично заявила, что немецким дипломатам стоит пользоваться общественным транспортом, чтобы заодно уточнить, чем закончилась Великая Отечественная война и кто такие бандеровцы.