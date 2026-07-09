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Берлину пора прекратить войну руками киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2026
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12:44 09.07.2026 (обновлено: 13:17 09.07.2026)
Берлину пора прекратить войну руками киевского режима, заявила Захарова

Захарова: Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посольство ФРГ в России ранее опубликовало в социальных сетях пост, в котором говорилось о проблемах с бензином и необходимости прекратить "агрессивную войну".
"Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Комментируя публикацию посольства ФРГ, Захарова иронично заявила, что немецким дипломатам стоит пользоваться общественным транспортом, чтобы заодно уточнить, чем закончилась Великая Отечественная война и кто такие бандеровцы.
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