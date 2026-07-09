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Захарова прокомментировала задержание в Британии продюсера RT - РИА Новости, 09.07.2026
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16:36 09.07.2026
Захарова прокомментировала задержание в Британии продюсера RT

Захарова прокомментировала задержание в Британии продюсера RT Скотта

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продюсера телеканала RT Джеймса Скотта задержали в Великобритании по подозрению в терроризме.
  • Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что Владимира Зеленского, который, по ее словам, отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, не задержали в Великобритании.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в Великобритании продюсера телеканала RT Джеймса Скотта, спросив у британских властей, почему они ни разу не задержали главу киевского режима Владимира Зеленского.
По словам дипломата, Скотта задержали в Великобритании по подозрению в терроризме.
"Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали - он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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