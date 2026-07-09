Захарова прокомментировала задержание в Британии продюсера RT

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в Великобритании продюсера телеканала RT Джеймса Скотта, спросив у британских властей, почему они ни разу не задержали главу киевского режима Владимира Зеленского.