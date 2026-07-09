Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала заявления главы шведского МИД о новых правилах написания украинских топонимов актом лингвистического самоунижения.

Она подчеркнула, что на Западе ведется кампания по замене традиционных топонимов на "киевскорежимный новояз", и отметила, что Швеция сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "актом лингвистического самоунижения" заявления главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов.

Ранее, как отметила Захарова , министр иностранных дел Швеции Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass — Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. по словам министра, данный шаг призван продемонстрировать "решительный отказ от колониального наследия России", которая пытается "стереть украинскую культуру и идентичность".

"Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире", - написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат добавила, что на Западе уже много лет ведется кампания по замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на "киевскорежимный новояз".

"В этом Банковой и ее спонсорам активно помогают СМИ, IT-корпорации и цифровые площадки, в том числе "Гугл", а также псевдонезависимые глобальные проекты наподобие "Википедии". Насколько же это антинаучно и антиисторично!" - подчеркнула она.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что Швеция дистанцируется от "колониальном наследии России", забыв о том факте, что Швеция в XVII–XVIII веках сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы.

Она также напомнила главе шведского МИД о том, что сам шведский стал государственным в Швеции только в 2009 году – до этого юридически у страны вообще не было официального языка. А Швеции, как государству, которое несколько веков не могло определиться со статусом собственного языка, явно есть чем заняться в области лингвистики.