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Захарова прокомментировала слова Стенергард о названиях городов на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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18:08 09.07.2026
Захарова прокомментировала слова Стенергард о названиях городов на Украине

Захарова назвала слова Стенергард о названиях украинских городов самоунижением

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала заявления главы шведского МИД о новых правилах написания украинских топонимов актом лингвистического самоунижения.
  • Она подчеркнула, что на Западе ведется кампания по замене традиционных топонимов на "киевскорежимный новояз", и отметила, что Швеция сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "актом лингвистического самоунижения" заявления главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов.
Ранее, как отметила Захарова, министр иностранных дел Швеции Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass — Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. по словам министра, данный шаг призван продемонстрировать "решительный отказ от колониального наследия России", которая пытается "стереть украинскую культуру и идентичность".
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"Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат добавила, что на Западе уже много лет ведется кампания по замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на "киевскорежимный новояз".
"В этом Банковой и ее спонсорам активно помогают СМИ, IT-корпорации и цифровые площадки, в том числе "Гугл", а также псевдонезависимые глобальные проекты наподобие "Википедии". Насколько же это антинаучно и антиисторично!" - подчеркнула она.
Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что Швеция дистанцируется от "колониальном наследии России", забыв о том факте, что Швеция в XVII–XVIII веках сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы.
Она также напомнила главе шведского МИД о том, что сам шведский стал государственным в Швеции только в 2009 году – до этого юридически у страны вообще не было официального языка. А Швеции, как государству, которое несколько веков не могло определиться со статусом собственного языка, явно есть чем заняться в области лингвистики.
"P. S. Если Стокгольм забыл свой эпос в угоду чужим сказкам, мы напомним: в скандинавских сагах Киев упоминался под названием Кенугард (Kœnugarðr или Kænugarðr). Чем не вариант?"- резюмировала Захарова свой пост в Telegram-канале.
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