Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину

Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны

Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны

© ЦОС ФСБ России Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанная россиянка призналась, что изъявила желание помогать украинским спецслужбам.

Она готовила съемную квартиру для исполнителя теракта и устанавливала видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером.

Задержанная также рассказала о своем желании уехать на Украину, чтобы помогать мирным жителям.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Задержанная россиянка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину "помогать мирным жителям", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что задержана завербованная спецслужбами Украины россиянка, которая установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта.

Она призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома с 2020 года. Мужчина рассказал ей, что живет на Украине и выполняет для украинских спецслужб разведывательную деятельность на территории России.

« "Я изъявила желание помогать. Сказала: если что, обращайтесь", - поведала задержанная.

Далее ей в мессенджере WhatsApp написал человек, представившийся Дмитрием, предложил созвониться, расспрашивал о биографии и спросил, готова ли она помогать, на что фигурантка ответила согласием.

После этого ей поступило проверочное задание – собрать IP-адреса роутеров в заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга.