Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанная россиянка призналась, что изъявила желание помогать украинским спецслужбам.
- Она готовила съемную квартиру для исполнителя теракта и устанавливала видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером.
- Задержанная также рассказала о своем желании уехать на Украину, чтобы помогать мирным жителям.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Задержанная россиянка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину "помогать мирным жителям", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
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Она призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома с 2020 года. Мужчина рассказал ей, что живет на Украине и выполняет для украинских спецслужб разведывательную деятельность на территории России.
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"Я изъявила желание помогать. Сказала: если что, обращайтесь", - поведала задержанная.
Далее ей в мессенджере WhatsApp написал человек, представившийся Дмитрием, предложил созвониться, расспрашивал о биографии и спросил, готова ли она помогать, на что фигурантка ответила согласием.
После этого ей поступило проверочное задание – собрать IP-адреса роутеров в заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга.
"В середине лета я изъявила желание уехать на Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно", - добавила она.
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