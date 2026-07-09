Биолог рассказал, как избежать зуда купальщика на водоемах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церкариоз, или «зуд купальщика», можно предотвратить, избегая водоемов с птицами в жаркую погоду.
- После купания необходимо растереть кожу полотенцем или песком, чтобы разрушить церкарии, которые уже начали внедряться.
- При появлении сыпи через 12–24 часа следует принять антигистаминные препараты, а также можно использовать охлаждающие мази с ментолом или кортикостероиды, но только по назначению врача.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заражение церкариозом, или "зудом купальщика", можно предотвратить, если избегать водоемов с птицами в жаркую погоду, а после купания растереть кожу полотенцем или песком, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Купание в закрытых пресных водоемах, где обитают птицы, может привести к заболеванию церкариозом ("зуд купальщика"), который возникает при контакте кожи с личинками паразитов и вызывает на теле человека сильный зуд, покраснение, аллергическую реакцию или мелкие волдыри.
"Чтобы избежать "зуда купальщика" после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками", - объяснил биолог.
Он добавил, что в случае появления сыпи через 12-24 часа необходимо принять антигистаминные препараты, можно также использовать охлаждающие мази с ментолом или кортикостероиды, но только по назначению врача.
Федоров подытожил, что людям не стоит купаться на мелководье со стоячей водой и зарослями, особенно в жаркие солнечные дни, и по возможности нужно выбирать глубокие проточные места или оборудованные пляжи без водоплавающих птиц.
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