Биолог рассказал, как избежать зуда купальщика на водоемах

Краткий пересказ от РИА ИИ Церкариоз, или «зуд купальщика», можно предотвратить, избегая водоемов с птицами в жаркую погоду.

После купания необходимо растереть кожу полотенцем или песком, чтобы разрушить церкарии, которые уже начали внедряться.

При появлении сыпи через 12–24 часа следует принять антигистаминные препараты, а также можно использовать охлаждающие мази с ментолом или кортикостероиды, но только по назначению врача.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заражение церкариозом, или "зудом купальщика", можно предотвратить, если избегать водоемов с птицами в жаркую погоду, а после купания растереть кожу полотенцем или песком, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Купание в закрытых пресных водоемах, где обитают птицы, может привести к заболеванию церкариозом ("зуд купальщика"), который возникает при контакте кожи с личинками паразитов и вызывает на теле человека сильный зуд, покраснение, аллергическую реакцию или мелкие волдыри.

"Чтобы избежать "зуда купальщика" после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками", - объяснил биолог.

Он добавил, что в случае появления сыпи через 12-24 часа необходимо принять антигистаминные препараты, можно также использовать охлаждающие мази с ментолом или кортикостероиды, но только по назначению врача.