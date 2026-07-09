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Россиянка Ярыгина завоевала золото на ЧЕ по спортивной борьбе до 20 лет - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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22:04 09.07.2026 (обновлено: 22:05 09.07.2026)
Россиянка Ярыгина завоевала золото на ЧЕ по спортивной борьбе до 20 лет

Россиянка Ярыгина завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 20 лет

© РИА Новости / Василий Пономарев | Перейти в медиабанкТатами
Татами - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Василий Пономарев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Ярыгина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, победив в финале немку Жозефине Вренч.
  • Олеся Малахова и Диана Титова завоевали серебряные медали, а София Чорная и Евангелия Бережнова — бронзовые.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россиянка Маргарита Ярыгина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет в Скопье (Северная Македония).
В финальном поединке в весовой категории до 50 кг Ярыгина одолела немку Жозефине Вренч.
Россиянка Олеся Малахова (до 55 кг) в финале уступила украинке Марии Ефремовой и завоевала серебряную медаль. Второе место также заняла Диана Титова (до 76 кг), которая уступила в финале украинке Надежде Соколовской.
В поединке за бронзу в весовой категории до 59 кг София Чорная одолела Мадалину Присакари из Молдавии. Бронзовым призером также стала Евангелия Бережнова (до 68 кг), которая одержала победу над норвежкой Леах Самсонсен.
Чемпионат Европы завершится 12 июля.
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