Глава партии "Рэйва" уйдет в отставку из-за превышения скорости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таро Ямамото объявил об отставке с поста главы партии "Рэйва".
- Причиной отставки стало превышение скорости на арендованной машине, из-за чего Ямамото лишили прав.
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Лидер популярной среди молодежи партии "Рэйва" Таро Ямамото объявил об отставке со своего поста, трансляция пресс-конференции идет в прямом эфире.
"Я раскаиваюсь в том, что значительно превысил скорость. Приношу свои извинения. Я, Таро Ямамото, ухожу с поста главы партии "Рэйва", - сказал Ямамото.
В прошлом году, находясь в префектуре Оита, он разогнал арендованную машину до 149 километров в час при разрешенных 80 километров в час. В мае этого года его лишили прав.
Ранее Ямамото сложил с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья, но сохранял пост главы партии.