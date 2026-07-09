Глава партии "Рэйва" уйдет в отставку из-за превышения скорости

Краткий пересказ от РИА ИИ Таро Ямамото объявил об отставке с поста главы партии "Рэйва".

Причиной отставки стало превышение скорости на арендованной машине, из-за чего Ямамото лишили прав.

ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Лидер популярной среди молодежи партии "Рэйва" Таро Ямамото объявил об отставке со своего поста, трансляция пресс-конференции идет в прямом эфире.

"Я раскаиваюсь в том, что значительно превысил скорость. Приношу свои извинения. Я, Таро Ямамото, ухожу с поста главы партии "Рэйва", - сказал Ямамото.

В прошлом году, находясь в префектуре Оита , он разогнал арендованную машину до 149 километров в час при разрешенных 80 километров в час. В мае этого года его лишили прав.