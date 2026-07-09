Рейтинг@Mail.ru
Ямпольская рассказала о новом курсе по русскому языку для студентов - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 09.07.2026
Ямпольская рассказала о новом курсе по русскому языку для студентов

Ямпольская: студенты в курсе по русскому языку будут изучать языковую политику

© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение русскому языку
Обучение русскому языку - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Обучение русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поручил включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
  • В рамках нового модуля студенты будут изучать конституционный статус русского языка, сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики.
  • Требования курса не касаются регламентации сферы частного общения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Студенты в рамках нового вузовского модуля "Русский язык как государственный" будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики, рассказала советник президента РФ, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил включить дисциплину "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Путин дал поручение по поддержке литературы на языках народов России
Вчера, 12:55
"Курс "Русский язык как государственный" разрабатывается. Это было отдельное поручение президента", - рассказала Ямпольская журналистам.
По ее словам, в этой работе в том числе принимают участие специалисты Санкт-Петербургского государственного университета и Крымского федерального университета им. Вернадского.
Предметом изучения в рамках новой дисциплины станет конституционный статус русского языка, сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики, пояснила советник президента.
"Где бы ни работал впоследствии человек, специалистом в какой бы сфере он ни был, он практически со стопроцентной вероятностью столкнется со сферами применения русского языка как государственного, и будет очень хорошо, если он получит исчерпывающие знания еще во время обучения", - убеждена она.
Ямпольская отметила, что речь в данном курсе будет идти именно о сферах применения русского языка как государственного, и особо указала на то, что требования к нему не касаются регламентации сферы частного общения.
"Мы часто где-то слышим или читаем о том, что вот, вводятся какие-то ограничения, теперь нельзя будет в троллейбусе упомянуть слово "месседж" или еще что-нибудь, и так далее. Это, конечно, все ерунда", - подчеркнула она.
Ямпольская указала, что сферы использования государственного языка прописаны в законодательстве РФ.
"И будет очень хорошо для физика, для химика, для любого специалиста, если он будет знать эти сферы и будет уметь владеть русским языком как государственным. Я думаю, что нет никого, для кого эти знания были бы лишними", - добавила советник президента.
Вожатая в детском лагере - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Путин дал поручения по популяризации русского языка в детских лагерях
Вчера, 13:17
 
РоссияЕлена ЯмпольскаяСанкт-Петербургский государственный университетВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала