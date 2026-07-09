Ямпольская рассказала о новом курсе по русскому языку для студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин поручил включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

В рамках нового модуля студенты будут изучать конституционный статус русского языка, сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики.

Требования курса не касаются регламентации сферы частного общения.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Студенты в рамках нового вузовского модуля "Русский язык как государственный" будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики, рассказала советник президента РФ, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил включить дисциплину "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

"Курс "Русский язык как государственный" разрабатывается. Это было отдельное поручение президента", - рассказала Ямпольская журналистам.

По ее словам, в этой работе в том числе принимают участие специалисты Санкт-Петербургского государственного университета и Крымского федерального университета им. Вернадского.

Предметом изучения в рамках новой дисциплины станет конституционный статус русского языка, сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики, пояснила советник президента.

"Где бы ни работал впоследствии человек, специалистом в какой бы сфере он ни был, он практически со стопроцентной вероятностью столкнется со сферами применения русского языка как государственного, и будет очень хорошо, если он получит исчерпывающие знания еще во время обучения", - убеждена она.

Ямпольская отметила, что речь в данном курсе будет идти именно о сферах применения русского языка как государственного, и особо указала на то, что требования к нему не касаются регламентации сферы частного общения.

"Мы часто где-то слышим или читаем о том, что вот, вводятся какие-то ограничения, теперь нельзя будет в троллейбусе упомянуть слово "месседж" или еще что-нибудь, и так далее. Это, конечно, все ерунда", - подчеркнула она.

Ямпольская указала, что сферы использования государственного языка прописаны в законодательстве РФ.