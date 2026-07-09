В Якутии завели дело после ЧП с лодкой на реке Алдан

УЛАН-УДЭ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, возбуждено в Якутии после того, как лодка перевернулась на реке Алдан и без вести пропало четыре человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, моторная лодка с водителем и четырьмя пассажирами плыла на веслах от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр. В какой-то момент, пока по неустановленной причине, она затонула. О произошедшем сообщил один из спасшихся пассажиров.