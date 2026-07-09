В Якутии завели дело после ЧП с лодкой на реке Алдан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лодка «Обь» перевернулась на реке Алдан, один человек сумел выбраться на берег, четверо пропали без вести.
- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
УЛАН-УДЭ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, возбуждено в Якутии после того, как лодка перевернулась на реке Алдан и без вести пропало четыре человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В четверг в службе спасения региона сообщили, что лодка "Обь", в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один человек сумел выбраться на берег.
"Следователем Якутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, моторная лодка с водителем и четырьмя пассажирами плыла на веслах от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр. В какой-то момент, пока по неустановленной причине, она затонула. О произошедшем сообщил один из спасшихся пассажиров.
Проверку обстоятельств трагедии организовала Якутская транспортная прокуратура.