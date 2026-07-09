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В Якутии завели дело после ЧП с лодкой на реке Алдан - РИА Новости, 09.07.2026
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16:25 09.07.2026 (обновлено: 17:00 09.07.2026)
В Якутии завели дело после ЧП с лодкой на реке Алдан

СК завел дело после ЧП с лодкой на реке Алдан в Якутии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лодка «Обь» перевернулась на реке Алдан, один человек сумел выбраться на берег, четверо пропали без вести.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
УЛАН-УДЭ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, возбуждено в Якутии после того, как лодка перевернулась на реке Алдан и без вести пропало четыре человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В четверг в службе спасения региона сообщили, что лодка "Обь", в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один человек сумел выбраться на берег.
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"Следователем Якутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, моторная лодка с водителем и четырьмя пассажирами плыла на веслах от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр. В какой-то момент, пока по неустановленной причине, она затонула. О произошедшем сообщил один из спасшихся пассажиров.
Проверку обстоятельств трагедии организовала Якутская транспортная прокуратура.
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