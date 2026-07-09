Победителей регэтапа конкурса "Семья года — 2026" наградили в Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Якутске прошла церемония награждения победителей регионального этапа конкурса "Семья года — 2026", где лауреаты получили премию в размере 300 тысяч рублей и право представлять республику на федеральном этапе.

Победители определены в нескольких номинациях, включая "Золотая семья", "Семья защитника Отечества", "Приемная семья", "Многодетная семья", "Молодая семья" и "Семья — хранитель традиций".

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Якутске состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года — 2026", сообщает В Якутске состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года — 2026", сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Дипломы победителям вручил заместитель председателя правительства Республики Саха Георгий Степанов. Все лауреаты получили премию главы Якутии Айсена Николаева в размере 300 тысяч рублей, а также право представлять республику на федеральном этапе конкурса. Конкурс охватил 27 районов.

В номинации "Золотая семья" победителем стала семья Степана и Варвары Тихоновых из Нюрбинского улуса. Стаж их совместной жизни составляет 63 года. Они воспитали четырех детей, у них 15 внуков и пять правнуков.

Номинацию "Семья защитника Отечества" получила семья Василия и Александры Васильевых из Горного улуса. Отец семьи – участник спецоперации. В этой семье подрастают трое детей.

В номинации "Приемная семья" победителем определена семья Егора и Ульяны Зыряновых из Намского улуса, которые воспитывают 11 детей — трое своих и восемь приемных.

Номинации "Многодетная семья" удостоена семья Максима и Юлианы Павловых из Нюрбинского района. В их союзе воспитываются шесть детей.

Номинацию "Молодая семья" получила семья Айсена и Сандаары Решетниковых из Чурапчинского улуса. Молодая пара воспитывает двое детей.

В номинации "Семья — хранитель традиций" победителем определена семья Рустама и Веры Федоровых из Намского района. Они воспитывают пятерых детей.

За пример супружеской верности знаком отличия "Семейная доблесть" награждена чета Контоевых — Григорий и Раиса. В этом году они отмечают бриллиантовую свадьбу (60 лет брака). У них трое детей, пять внуков и семь правнуков.

Также в рамках праздника вручена общественная медаль "За любовь и верность" супругам, прожившим в браке более 25 лет. Награду получили 12 семей.