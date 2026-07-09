Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров в Якутии. Архивное фото

Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров в Якутии

Режим ЧС регионального характера введут в Якутии с 10 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ В Якутии с 10 июля вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за осложнения лесопожарной обстановки.

Глава Якутии поручил усилить работу по тушению пожаров и профилактике новых возгораний, а также рассмотреть возможность искусственного вызывания осадков при благоприятных условиях.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Якутии с 10 июля вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с осложнением лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято для мобилизации дополнительных сил и средств, необходимых для борьбы с лесными пожарами и было объявлено на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) под председательством главы региона Айсена Николаева

Он отметил, что погодные условия продолжают способствовать ухудшению лесопожарной обстановки. В центральной части республики установились высокие температуры — до 35–36 градусов. При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний и распространения действующих пожаров.

"Глава республики поручил главам муниципальных образований, руководителям лесопожарных формирований, и всем задействованным службам усилить работу по тушению пожаров и профилактике новых возгораний. Он подчеркнул, что ближайшие дни потребуют полной мобилизации сил и средств", — отмечается в сообщении.

По данным на начало суток, в республике ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 1 828 гектаров.

В настоящее время продолжают действовать 57 лесных пожаров на территории 18 районов общей площадью 26 143,7 гектара. Из них на 18 пожарах ведутся активные работы по тушению.

В ликвидации возгораний задействованы 646 человек и 15 единиц техники. Для авиамониторинга лесопожарной обстановки используются 18 воздушных судов, непосредственно на тушении работают пять вертолетов Ми-8.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано 262 лесных пожара общей площадью 50 061,2 гектара. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 154 лесных пожара общей площадью 53 985,75 гектара.

Пресс-служба указывает, что участники заседания также обсудили ход устранения нарушений требований пожарной безопасности и необходимость усиления профилактической работы. Главам муниципальных образований поручено обеспечить выполнение всех предусмотренных мероприятий по защите населенных пунктов. Кроме того, поставлена задача активизировать работу по установлению лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

Николаев также поручил в ближайшие дни оценить наличие ресурсной облачности и при благоприятных погодных условиях организовать работы по искусственному вызыванию осадков.

Подводя итоги заседания, глава Якутии обозначил главную задачу на ближайший период — не допустить распространения действующих пожаров и обеспечить максимально быстрое реагирование на новые возгорания на всей территории республики.