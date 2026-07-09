Стала известна концепция экспозиции Якутии на ВЭФ-2026

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Республика Саха на XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит экспозицию в рамках концепции "За счастьем в Якутию", сообщает пресс-служба правительства региона.

Пространство павильона продемонстрирует, как в республике соединяются сохранение традиций народов Севера, инфраструктурные преобразования, технологические инновации, развитие туризма и креативных индустрий.

Во входной зоне будут представлены обновленная ураса в перламутровом оформлении — современная интерпретация традиционного летнего жилища якутов; арт объект "За счастьем в Якутию"; инсталляция, воссоздающая россыпь алмазов; световые инсталляции, которые реагируют на движение посетителей, добавляя пространству динамики и интерактивности.

Центральное место в экспозиции занимает зона, посвященная сочетанию суровой северной природы и человеческих достижений — "Тропики в вечной мерзлоте: символ жизнестойкости". В ее основе — живые тропические растения: пальмы, папайя и другие культуры, выращенные в круглогодичных теплицах. Этот проект — один из наиболее успешных инвестиционных проектов республики, в 2026 году он отмечает десятилетний юбилей. Экспозиция наглядно показывает, как в условиях Крайнего Севера можно реализовывать амбициозные идеи и добиваться устойчивых результатов, указывают в пресс-службе.

Интерактивная карта в зоне "Карта будущей Якутии" наглядно представит ключевые проекты, определяющие вектор развития региона. Посетители смогут изучить перспективы освоения территории Табагинского мыса, ход строительства Ленского моста, концепцию создания Всемирного центра мамонта, планы по развитию детского центра "Полярная звезда", а также направления совершенствования туристической и транспортной инфраструктуры. Многие из этих инициатив реализуются при поддержке механизмов Восточного экономического форума.

Мультимедийные решения в части павильона "Открой Якутию" позволят погрузиться в природное и туристическое многообразие республики. В числе экспонатов: скелет мамонта — символ научного потенциала Якутии; интерактивный экран с панорамным эффектом; цифровая карта туристических маршрутов. Гости узнают о возможностях путешествий к знаковым местам: Ленским столбам, Полюсу холода в Оймяконе, горам Кисилях, озеру Лабынкыр, леднику Булуус, трубке "Мир", Синским столбам, питомнику лесных бизонов и другим достопримечательностям. Также здесь можно будет получить сведения о действующих туристических программах и маршрутах.

В пресс-службе отмечают, что часть экспозиции "Якутия — Земля Героев" посвящена подвигам и патриотизму жителей республики. С помощью технологий искусственного интеллекта посетители познакомятся с историями якутян — Героев России. Дополняют экспозицию современные образцы техники, применяемой или производимой в регионе, а также материалы о работе первого на Дальнем Востоке Центра противодействия кибератакам, созданного в Якутии.

На уличной площадке "Сделано в Якутии" разместятся торговые ряды, где будут представлены товары региональных брендов: ювелирные изделия, сувениры, одежда и аксессуары от местных производителей. Это пространство поможет сформировать узнаваемый образ республики и поддержать локальных предпринимателей.

"Стоит отметить, что по итогам ВЭФ 2025 павильон Якутии вошел в число лучших среди дальневосточных регионов и одержал победу в номинации “Лучшая культурная программа”", — уточняется в сообщении.

Общая идея экспозиции — показать Якутию как территорию возможностей, где природное богатство, культурное наследие, межнациональное согласие и передовые технологии служат основой для устойчивого развития, привлечения инвестиций и роста туристического потока, подытожили в пресс-службе.